Mercado de fichajes, Donnarumma en el banquillo | Nueva pista sorpresa

El mercado de fichajes nunca duerme, sobre Gianluigi Donnarumma. Aparece hoy un nuevo camino sorprendente para el portero en el banquillo

Gianluigi Donnarumma, que es el nombre en Italia Lo sabemos muy bien, sobre todo si hablamos de eso. transferencia de mercado. El frenético tira y afloja, en ocasiones redundante para renovar el contrato con el Milan, acabó en una despedida tan dolorosa como inevitable. Como una historia de amor que no puede continuar.

Etcétera Paris Saint GermainOh Francia, la traición (incluso en colores) y el dios del dinero, ¡qué peste! -. Sin embargo, la nueva historia de amor, la de Donnarumma y PSG, no despegó. Y no es culpa del portero que defendió el mágico arco de la Azzurri A Euro 2020. Una cuestión de jerarquía o quizás simplemente un vestuario. La presencia arrogante de Keylor Navas Ella tiene la ventaja, hasta esta noche. El ex Real Madrid es el dueño del partido ante el Lens a costa del ex Milan. Pero Donnarumma no se queja, como informa Goal.fr: “No hay el más mínimo conflicto. Lo vivo bien. Los dos somos amigos y todo va bien entre nosotros”. Keylor y yo estamos unidosComo todos los vestuarios. Somos dos personas muy tranquilas y respetuosas. La gente a veces habla indiscriminadamente, imaginando situaciones complejas. No hay nada que puedas hacer al respecto, pero esa no es la realidad “.

El mercado de fichajes, un nuevo camino para el futuro de Donnarumma

Sin embargo, los rumores sobre el mercado de fichajes no amainaron. El nuevo camino que puede calentar el futuro de Donnarumma podría verlo casarse con Al Manchester unido. Los últimos rumores de Inglaterra, de hecho, sostienen que los Diablos Rojos están particularmente interesados ​​en el portero. Efectivamente, en verano, David de Gea puede despedirse y en ese momento el exmilanista puede convertirse en un titular habitual. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a la pista en las próximas semanas, lo que podría refrescar el futuro en torno a Donnarumma. Por ahora, entre millones y nuevas perspectivas, el portero debe encontrar una nueva paz. Y eso también puede serlo, al menos según las palabras del exmilanista.