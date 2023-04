Voy a explicar lo que pasó con Maldini.

Luciano Spalletti elogió la victoria de Maradona en Milán. El técnico del Napoli acepta la eliminatoria en casa con deportividad: “El Milan hizo una gran actuación, empezó fuerte y aprovechó todas las situaciones que le dimos. Fue genial cuando nos estiramos para usar los espacios correctamente. Jugamos por debajo de nuestro nivel – Análisis de Docena – Las grandes ganas de los chicos ayudaron en algunos casos a estirarse más para intentar recuperarla. También hay que decir que no hemos tenido suerte con las selecciones nacionales, testigo de la lesión en Osimhen”.

Spalletti se reconcilió con Maldini al final de la primera parte

Spalletti también explicó lo sucedido En el túnel de vestuarios al final de la primera parte con Maldini: “Volvía al vestuario y preguntaba por la amonestación de Lobotka y el árbitro me lo explicaba. Hizo un gesto como diciendo “ustedes siempre se quejan”, si les pasaba algo, de hecho llamaron a Pioli. No me gustó que me hablara, se lo dije y él reaccionó un poco, pero no pasó nada de mi parte, de hecho lo lamenté, es Maldini”.