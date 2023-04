Oportunidad inmediata para Kvaratskhelia-Corriere.it

Después de un comienzo casi angustioso (tres oportunidades una detrás de otra para Napoli), el Milán está tratando de reagruparse. Tonali y Díaz se llevan el equipo a hombros. Liao intenta servir a Giroud, pero el francés no logra atrapar el balón

El director deportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, habló unos minutos antes del partido de San Siro contra el Milan: “Sabíamos que éramos competidores, pero no esperábamos un Napoli tan fuerte, como él dijo, estamos emocionados y confiados”. Sobre el futuro de las gemas azules: «Por el momento, hablar del mercado me parece prematuro e incorrecto. No pensemos en el mañana, pensemos en la noche. Hasta ahora hemos hecho una pequeña parte de la historia, y queremos seguir haciéndola”.