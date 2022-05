Texto del poema de Di Giovanni por Insigne

El escritor Maurizio Di Giovanni dedicó un poema al capitán del Nápoles que se le leyó a Maradona.

TuttoNapoli.net

© Foto www.imagephotoagency.it

Con motivo del último partido en el Estadio Maradona lorenzo olvidarescritor maurizio di giovanni Al capitán del Nápoles le dedicó un poema que se le leyó a Maradona. Este es el texto que publica hoy el Corriere dello Sport.

“No creas que puedes quitártelo, Lore”.

Ni se te ocurra quitártelo, como al final de cualquier partido o entrenamiento.

Por supuesto, está lleno de sudor, porque estás tan acostumbrado a honrarlo de esa manera, hasta tu última gota de energía y pasión. Por supuesto, se estirará y rasgará, porque los oponentes intentan en todos los sentidos obstaculizarte y atraerte, pero siempre encuentras una manera de torcer y apuntar a la meta.

Pero no te lo puedes quitar, esta vez no lo es.

Hay una diferencia entre ser de Nápoles y ser de Nápoles, tradición.

Ser napolitano es otra cosa, y lo sabes. Ser napolitano significa inhalar este aire y sentir que llega al corazón, no a los pulmones. Ser napolitano es un sentimiento.

Cuando entré en tu casa aquí, era un niño soñador. Se sentó al margen, esperando que llegara una pelota para tirarla al suelo, y soñaba con ser uno de esos ángeles de camiseta azul, o mejor dicho: ser su líder. Y representar a estas personas en la selección nacional para levantar las copas. Marcar un torrente de goles con esta camiseta, y hacer historia.

Los sueños de un niño importan, Laure. Los sueños que se hacen realidad son un milagro, los milagros no pasan.

Así que no, no puedes quitarte esta camisa. Esta camiseta es un tatuaje profundamente grabado en la piel de tu corazón. Quien sea capitán de esta camiseta es capitán para siempre.

Así que adelante, Lor, y lleva el nombre de esta ciudad que se eleva a la altura de la bandera. Haz felices a tus fanáticos, muestra todos tus increíbles rangos, respeta y respeta siempre la camiseta que dibujaste en tu corazón.

Llévate un pedazo de nuestro amor contigo. Y por favor, devuélvenoslo tan brillante y sentimental como es.

te estamos esperando”.



maurizio di giovanni