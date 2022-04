Van Parley ganó la destitución de todos, luego Van Aert y Kong Corriere

desde Marco Bonnerego

El primer holandés en el velódromo. La victoria de Elisa Longo Borghini el sábado

Ciertamente no carneade Dylan van cebadael holandés de 29 años del Ineos que participó el domingo Ganó 119 París-Roubaix. En nueve temporadas como profesional, este pasador de larga distancia ha ganado solo cinco carreras y ciertamente no ha estado en la cima, acumulando lugares prestigiosos en muchas otras carreras, incluyendo Segundo puesto en el Campeonato del Mundo de Bélgica (2021) y otro en el último Tour de FlandesDetrás de Van Der Paul.

Pero ahora Dylan pasará a la historia como el friki numérico (Flemish Terpstra y Van Sommern lo fueron más recientemente) Llévate a casa una de las carreras más famosas del mundo, combinando un estado de forma excelente, gran experiencia y perspicacia táctica. Y aprovecha las competiciones cruzadas entre los mejores candidatos. No me lo puedo creer -dijo tras la meta- y ni siquiera creí en la pista cuando vi que estaba solo y nadie me perseguía: una situación surrealista. somos de Ineos Estábamos tan centrados en la carrera que no queríamos pelear desde los primeros kilómetros. En el momento en que comenzaron los ataques, estábamos listos incluso si no había planes tácticos cuidadosos aparte de correr a toda velocidad después del segundo reabastecimiento de combustible. Todo fue bien.