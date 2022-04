Lo que Medellín le gritó al árbitro, estalló la polémica

Quizás este fue el episodio decisivo de la Juventus de Bolonia: el penalti que Sacchi no concedió a la Juventus por una mala intervención de Sommaro en morata De todas formas dirigió el partido, porque acto seguido hubo dos expulsiones que redujeron a nueve al equipo de Emilian que había sufrido en la final el mismo gol de Vlahovic cuando ya coqueteaba con el sueño del éxito en Turín. Se trata de lo que sucedió en el minuto 80, cuando Rossoblo ganaba 1-0.

Saki niega en dos ocasiones el tiro penal a la Juventus

Aquí está el procedimiento: el lanzamiento a toda velocidad de Murata hacia Skorupski es empujado primero, luego una falta con una intervención dura y por detrás. Sumoro que toma la forma de la caja. Sacchi la dejó pasar y Cuadrado pegó en el larguero con la portería vacía. Una vez terminado el trámite, Guida al VAR llama al director del partido de Marchas a revisión de campo, pero a pesar de las fotos que la falta se ha producido en el área, el árbitro sanciona el penal desde la frontal (la primera falta la sanciona Soumaoro) y expulsa el centro del Bologna por falta Interrumpe una clara oportunidad de gol.

Medellín pierde la cabeza tras roja a su compañero

En este punto, cuando Medel ve la tarjeta roja dibujada sobre su compañero (y probablemente pensó que el castigo también se decidiría), pierde la cabeza y comienza a gritarle fuerte. pantalón quien en un primer momento trató de calmar su enfado explicándole que no se le impondría la pena máxima a los bianconeri (“no es penalti” repite varias veces el árbitro) y luego le advirtió, tras ser claramente enviado a ese país, que no pudo hacer mostrando una segunda tarjeta amarilla y luego una tarjeta roja.

Medel acusa al árbitro de mala fe

La decisión del árbitro enfureció aún más al jugador chileno, quien primero puso sus manos sobre el árbitro y luego se fue, siendo irónicamente dos veces agarrado a la fuerza por sus compañeros. aplaudió El árbitro y luego pasó al cuarto árbitro acusó a todo el equipo arbitral de favorecer a los bianconeri y de mala fe. “Por la Juventus, por la Juventus” (“Tú eres la Juventus”) son en realidad las palabras en español que Medel dirigió al oficial del partido, mostrando su camiseta. Un labio que no deja lugar a dudas sobre las acusaciones vertidas por el defensa del Bologna contra el director del partido y sus ayudantes. Palabras que ahora le pueden costar caro. 2-4 jornadas de inhabilitación, lo que supone también saltarse la recuperación ante el Inter, su ex equipo.

Di Canio condena el gesto de Medel

Sobre Sky Paolo Di Canio no justifica al jugador: “Después de las tensiones, el árbitro también le dejó claro que no era penalti. Y lo mandó descaradamente A ese país, pero mantén la calma. Obviamente le dijo que no era penalti, que lo expulsaron después de un gran partido”.

En cuanto a Di Liu, no hubo irregularidades por parte de Medel del veredicto

El suplente de Mihajlovic, Emilio de Leo, explicó: “Creo que fue una fase de adrenalina fuerte, Gary juró que no se equivocó. Tuvo una reacción fuerte pero desde el punto de vista gestual, no hubo palabras fuera de lugar. En mi opinión, podría Posponer En ese momento aliviar el estrés. En el contenido no sé qué dijo exactamente Medel, lo que sí sé es que no respetó el veredicto. Lo siento por eso.”

Rojo en Medel despierta polémica en redes sociales

película Interacciones En redes sociales: “Medel buscaba la manera de tener dos días libres descalificación Sin despertar sospechas y saltándose al Inter” o: “En Medellín habrá al menos 4 asaltos por lo que hizo y por las palabras que dijo al salir” Y otra vez: “Fue la décima vez que dijo ‘No es penalti’ y esta es la décima vez que Medell lo envía a ese país… ¿qué debió haber hecho?” Y finalmente: “Pregunta: ¿Por qué Medel fue amonestado de inmediato, mientras que los cinco jugadores de la Juventus que rodean al árbitro inmediatamente después del partido no lo son? La violencia es la misma”.

