Últimas negociaciones y noticias del mercado de primera mano

16:15

Futuro Fresnida: “No hay No hay oferta oficial.

Mano derecha de 18 años, Evan Fresendaatrajo la atención de muchos grandes europeos incl juventus. De momento, sin embargo, no ha llegado ninguna oferta oficial, según ha confirmado director deportivo valladolid: “Iván ha interesado a muchos equipos, pero todavía no hemos recibido ninguna oferta oficial por él, aunque es cierto que varios clubes se nos han acercado y que hay un interés genuino en él de muchos equipos. Sin embargo, no estamos buscando desesperados”. para venderlo”.

15:50

Todos quieren Bellingham, opciones

jürgen klopp quiere a toda costa Jude Bellingham. Según informa “Sky Deutschland”, el Liverpool Está intensificando los contactos con el séquito del mediocampista inglés de 19 años para persuadirlo de que se mude a Anfield. En el fondo queda un archivo Real Madrid, la primera opción de Bellingham que preferiría tener otra experiencia en el extranjero en lugar de regresar a Inglaterra. Entonces nadie se puede quedar fuera Quédate en el Borussia Dortmund: los gialloneri ofrecieron una gran renovación hasta 2026 15 millones de euros por temporada. Actualmente el precio fijado para el centrocampista es 100 millones de euros más 40 en bonoscontrato hasta 2025.

15:25

Juventus, McKinney le dijo sí al Leeds

Los bianconeri quieren Simplifique aún más el panel y centrocampista de estados unidos Es uno de los jugadores de los que se puede prescindir. McKinney Él y su séquito recibieron el visto bueno para seguir adelante. Leeds, y llegar a un acuerdo sobre el contrato. El balón pasa ahora a los dos clubes, que deberán ponerse de acuerdo sobre el formato y los costes del traspaso.

15:15

Ascenso de Conte: Danjuma en el Tottenham

Solo falta el clip oficial. arno danjuma De Villarreal a Conte Tottenham. El delantero, que llegó cedido directamente, ya se ha sometido a tratamiento y ha firmado contrato con el Tottenham. fanáticos enojadosEverton quien Danjuma ya se había sometido a exámenes médicos, solo para cambiar de opinión una vez que se unió con usted Entré en negociación.

15:05

Marca: “Benfica en Yildiz Yildiz”

Y de acuerdo con lo informado por el diario español, el benfica Quiere apostar por una estrella. juventus sub-19Y Kinan Yildiz. El turco de origen alemán (10 goles y 5 asistencias en 21 partidos) encantó al técnico lusitano roger schmidt: El jugador de la Juventus de 17 años puede ser agredido. (leerlo todo)

14:50

Dragusin de Génova: es oficial

cada madre florinmaníaAgente de futbolistas ahora ex juventus: “Para convertir el proceso en una obligación de recuperación, había que cumplir ciertos objetivos esta temporada. La cláusula se activó y el Génova llegó cantidad requerida de puntos. Es por eso que Radu ahora es un ruso de pleno derecho. Estamos muy contentos por esto, está enfocado en que el club regrese a la Serie A. Está a gusto con el entrenador y sus compañeros, y día a día se va ganando el cariño de la afición”.

14:15

Thuram se queda en el Borussia: será fichaje libre en junio

hijo del arte marcus hinchazónyo decidi pverano en Borussia Mönchengladbach hasta el final de la temporada. A pesar de la fuerte presión de muchos grandes nombres europeos, el delantero francés permanecerá en la Bundesliga hasta el final de su contrato, después de lo cual elegirá a su nuevo equipo como jugador. parámetro cero. tráelo de vuelta mercadillo.

14:00

Especia en el Shomorrodoff

Los ligures buscan delantero en los últimos días del mercado de fichajes de invierno, y uno de los nombres más sonados es el de Asma Eldor Shomorodov de Roma. asignación De Kiyoor al Arsenal Aportó 30 millones a las arcas del Spezia, que ahora puede reforzarse en ataque.

13:40

La victoria es peligrosa: después de Ronaldo, ¡otro fenómeno!

El club saudí no quiere parar tras el ilusionante golpe de Estado CR7. llama a uno de los mejores centrocampistas En el mundo, la expareja de Ronaldo: Así es. (Lee todo)

13:35

roma, Viena para saludar: Ahí está Bournemouth

Roma en casa tiene corte caso Zaniolopero mientras tanto otro jugador está cerca de saludar: se trata de Matías VenaMuy cerca del transporte a mi Bournemouth. (Lee todo)

13:30

Lazio, Raúl Moro vendido al Real Oviedo

otra venta oficial Para los biancocelesti, con el jugador de espaldas, prestado, prestado, en casa: La SS Lazio comunica que ha cedido temporalmente, hasta el 30/06/2023, el derecho de actuación del jugador Raúl Moro al Real Oviedo.

13:20

Skriniar-Psg, estrecho margen para enero

expulsión con empoli y la formulaciones Su agente: La situación se ha vuelto para el defensa eslovaco brillante. Skriniar ya tiene las maletas hechas para mudarse psgsiendo el bono de fichaje el principal escollo para la venta inmediata por parte del Inter. (Lee todo)

13:10

Emocionante Messi: ¡Se negó a renovar con el Paris Saint-Germain!

De la prensa argentina sale unIncreíble indiscreción Sobre el futuro capitán de la selección albiceleste, cuyo contrato vence en junio Paris Saint Germain. Las negociaciones continúan pero, como se informó, Messi eso sería inaceptable Primera propuesta de renovación por los parisinos. (Lee todo)

13:00

Zaniolo Roma: Posibles escenarios

Zaniolo quiere al Milán, pero la Roma no ofrecerá descuentos. asignación o restauración ¿Para el centrocampista ofensivo de los Giallorossi? Esto es lo que podría pasar en los próximos días (Lee todo)

12:55

Lazio vendió a Escalante

allá Lacio Formalizan la venta de Gonzalo Escalante a Cádiz. La fórmula es la de préstamo con obligación de redención esto disparará “cuando se dan ciertas condiciones deportivas”. (Lee todo)

mercado de futbol