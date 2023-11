“Jannik gana sin competencia” – Corriere.it

Adriano Panatta, leyenda del tenis italiano y voz de Rai: Acertó en la predicción de Siner-Djokovic y no fue fácil. “Siempre acierto mis predicciones, de por vida”.

El pecador gana “Excelente. Es más fuerte que el danés y no hay competencia para él”.

Al serbio no le cayó nada bien durante los comentarios.

“No es que fuera malo, tenía razón. No haces esas escenas en el campo. No hay ninguna mención de eso en absoluto. En realidad, nadie debería hacerlo: más aún, él es el número uno del mundo”.