allá Lacio remojar 4-0 la Milán En el Olympico en el último partido de la decimonovena jornada del liga Y refrenda la crisis del AC Milan. Los biancocelesti se abren tras solo 4′ con la garra Milinkovic-Savic Y en el minuto 38 llega el doblete Zakani. En el segundo tiempo la música no cambia: en el minuto 65 se lo piensa luis alberto Dejar caer tres iguales en un penalti, por felipe anderson Completa el póquer en el milésimo deslizamiento del zaguero opuesto. la Nápoles Vuela a +12 en los rossoneri, mientras los chicos de Sarri aguantanEnterrar en tercer lugar a los 37.

el partido

Otro golpe demoledor, tras el golpe de la Supercopa. El Milan se derrumba bajo el peso de la ira de la Laziotropezar con él Tercera derrota esta temporada en Liga Y ver Nápoles Escápate al de arriba Se clasifica cada vez más en tintes azules. asi continua Pesadilla de enero para los rossoneriquienes parecen haber perdido su condición e incluso la serenidad, como lo demuestra i Apagones defensivos continuos. yo veré En cambio, disfruta del gran momento de su equipo, que ha encontrado ritmo, intensidad y concentración tras un inicio de 2023 algo incierto. Con el Juventus está fuera del juego Arreglo sonriendo y campeonesseguir así, está lejos de ser una utopía.

Listo para jugar y Lazio inmediatamente toma la delantera: Felipe Anderson cae sobre el trocar para preparar, Luis Alberto y Milinkovic atacan el área, pase de Zacanje al español, que deja llegar el balón al serbio con una veloz brillante, y se le da bien batir de primera intención a Tatarusano. El equilibrio de la posesión del balón tiende a desviarse Milán, pero los anfitriones ocupan bien todos los espacios y no corren demasiados riesgos. a los 24 minutos Pioli pierde a Tomori por lesión (problema en el muslo) y se ve obligado a insertar kjair. El desafío es en general equilibrado, pero la intensidad y mayor oleaje de los de Sarri marcan la diferencia y en el 38′, el doblete biancocelesti retrocede: el destino se desliza por la derecha por Marusikque disparó a portería y encontró el desvío de Tatarusano en el poste, Al-Zakani fue el más rápido en saltar el balón y empujarlo a la red..

La primera emoción del Olimpico llega recién al inicio del segundo tiempo y viene de una Maravilloso tiro libre de Bennacer que se desvía ligeramente del mamparo y pasa unos centímetros de la intersección. En el minuto 58, Pioli recoge un dispositivo El triple cambio que revolucionó el ataqueDentro de De Ketelaere, Saelemaekers, Origi para Messias, Diaz y Giroud. Poco después, llegó el golpe final: en una estocada felipe anderson Toda la defensa está claramente detrás, Kalulu derriba a Pedro Intentando anticipar el centro del brasileño, De Bello apunta al penal. luis alberto Golpeando fuerte y central, Tatarusano no llega y se pone 3-0. El Milan ya está en el vestuario y Quince minutos después del final también hay un lugar para jugar al póquer.Sobre los muchos caos de Bioli Defense: The Illuminated Help por luis albertoFácil conclusión de felipe anderson y caso cerrado.

las boletas de calificaciones

Milinkovic-Savic 7.5 – Sarri le mimó en la conferencia tras algunas de las críticas que había recibido en las últimas semanas, y disparó con una actuación propia: dominante en el centro del campo, decisivo de cara a la portería.

Felipe Anderson 7.5 – Gerente avanzado, enlace interdepartamental, asistente y máximo goleador de la final. Con él en este estado, incluso sin moverse, Sari puede dormir tranquila.

cataldo 7 – Menos glamuroso que sus compañeros, pero necesario para asegurar una superioridad numérica constante en la mitad del campo y sacrificándose incluso en la fase defensiva.

Jerrod 5 Muy pocos balones tocados, muy lejos de la portería. Mala tarde para él y para todo el departamento de ataque rossoneri.

León 5 Intenta algunas de sus ideas, pero no con la convicción adecuada y es demasiado perezoso para retroceder a la defensiva. Es necesario encontrarlo lo antes posible.

Tono 6 – Él y Nasser son los únicos que ejercen al menos la determinación y el impulso para intentar arreglar un partido complejo desde los primeros minutos. Pero en el centro del campo, el Milan siempre persigue que sus esfuerzos sean en vano.

Mesa

Lacio – Milán 4-0

Lacio (4-3-3): Providel 6; Marusic 6,5 (33 ‘st Lazzari 6), Casale 6,5, Romagnoli 6,5, Hysaj 6,5; Milinkovic-Savic 7,5 (38′ st Basic sv), Cataldi 7 (42’ st Marcos Antonio sv), Luis Alberto 7,5; Pedro 7 (33, Romero 6), Philip Anderson 7.5, Zakanyi 7.

Entrenador: Surrey 8

Milán (4-2-3-1): Tatarusano 5; Calabria 5.5, Kalolo 5, Tomori 5.5 (24′ cair 5), Dest 5.5; Tonali 6, Bennacer 6; Messias 5 (13’st Saelemaekers 5,5), Díaz 5 (13’st De Ketelaere 5), Leao 5 (33’st Rebic 6); Jerrod 5 (Calle Origi 13 5).

Entrenador: clavijas 4.5

Regla: hermosa

Señales: 4′ Milinkovic-Savic (I), 38′ Zaccagni (I), 22′ penal. Luis Alberto (izquierda), 30’s Philip Anderson (izquierda)

Amonita tú mismoBenasser (centro), Milinkovic-Savic (izquierda), Kier (centro)

Descalificado:

Estadísticas

Mattia Zakani es el centrocampista que más veces ha marcado y asistido en un mismo partido en las cinco grandes ligas europeas (tres).

La Lazio mantuvo su portería a cero en 11 de los 19 partidos jugados en la Serie A, igualando su récord de portería a cero obtenido en este momento de la temporada en la Serie A (11 en 1973/74, la segunda temporada del campeonato de la Lazio).

El Milan no concede al menos cuatro goles sin anotar en un partido de la Serie A desde el 5-0 del Atalanta Milan el 22 de diciembre de 2019.

– Mattia Zaccani ya ha dado cuatro asistencias en esta liga, menos que su récord de pases ganadores en una sola temporada de la Serie A (cinco asistencias ganadoras en 2021/22, 2020/21 y 2019/20).

Mattia Zakani anotó en tres partidos consecutivos de la Serie A por primera vez en su carrera.

El Milán es el equipo número 23 al que Sergej Milinkovic-Savic le ha marcado en la Serie A. Este es el gol más rápido de un centrocampista serbio anotado en casa en la máxima categoría (3′ 57′).

Luis Alberto ya ha marcado cuatro goles en la Serie A esta temporada, que es solo uno menos que toda la Serie A de la temporada pasada (cinco goles en 34 partidos).

– Lazio logró dos victorias consecutivas en Serie A por primera vez desde noviembre de 2022 (victoria sobre Roma y Monza).

– La Lazio ha marcado cuatro goles en cuatro ocasiones en esta primera división (ante Milan, Cremonese, Spezia y Fiorentina), solo Napoli acumula más partidos al marcar al menos cuatro goles en este torneo (cinco).

Los cuatro penaltis anotados por Luis Alberto en la Serie A se produjeron en el Olímpico.

Felipe Anderson ha marcado tres goles en tres partidos consecutivos por primera vez desde enero de 2015.

Mattia Zeccani es el jugador italiano con más goles marcados en la Serie A (ocho).

– Desde octubre de 2022, el Milan no pierde un partido fuera de casa en la Serie A (2-1 ante el Turín).

El Milan ha encajado ocho goles en sus últimos tres partidos de Serie A, la misma cantidad de goles que ha encajado en nueve partidos ligueros anteriores.

La Lazio no ha encajado un gol en la primera mitad en 16 de sus 19 partidos de la Serie A esta temporada, mejor que cualquier otro equipo en esta liga.

– Desde noviembre de 2021, el Milan no marca tres partidos sin ganar en la Serie A (un empate con el Inter, una derrota ante la Fiorentina y el Sassuolo).

– El Milan no encaja dos goles en la primera mitad sin marcar en dos partidos consecutivos de Serie A desde abril de 1997 (2-0 ante Juventus e Inter, y Arrigo Sacchi estaba en el banquillo).

– El Milan encajó tres goles a los cinco minutos de jugar en primera división, que es el número que ya ha encajado en este lapso de tiempo en todo el torneo pasado.

– La aparición número 100 de Ciprian Tatarusano en la Serie A.