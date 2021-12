Clubes europeos contra la Copa Africana: “En estas circunstancias, no daremos jugadores a las selecciones”

Los clubes europeos están adoptando una postura dura contra la Copa Africana de Naciones, que comenzará el 9 de enero de 2022. En una carta fechada el 10 de diciembre de 2021 y publicada hoy por varios periódicos del continente africano, la UEFA, la federación que agrupa a los clubes desde el viejo continente – escribió a CAF – el equivalente africano de la UEFA – para transmitir su punto de vista sobre un tema decididamente candente. “Con la ventana de transferencia y la Copa Africana en camino – leemos – todos los involucrados también deben enfrentar la exacerbación de la pandemia Covid-19 y el aumento de las restricciones decididas por las autoridades locales”. La carta continúa señalando “tres preocupaciones primordiales” relacionadas con la salud de los jugadores, pero sobre todo con las consecuencias negativas que podría tener su ausencia en la competición.

Problema de cuarentena. Los siguientes son tres principios: “El compromiso de la Federación Nacional que quiere llamar a un jugador para asegurar el cumplimiento de todos los protocolos médicos, la imposibilidad del compromiso de los clubes de liberar jugadores en períodos que pueden resultar en ausencias en partidos de liga, y la necesidad que la ausencia de los jugadores no supere los plazos pactados ”. La referencia -y la principal preocupación- está relacionada con la cuarentena a la que se enfrentarán los jugadores que participen en la Copa Africana de Naciones a su regreso de su selección.

No enviaremos jugadores. En esencia, este es el mensaje que emerge: “Por el momento, estos tres principios están en peligro. La CAF aún no ha activado un protocolo para el torneo, y en su ausencia los clubes no cederán jugadores a sus selecciones nacionales. Además, para algunas ligas como Francia e Inglaterra, la superposición de partidos a principios de enero con la convocatoria a partir del 27 de diciembre es incontrolable ”.