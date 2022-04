Kvaratskhelia está ahí para recordarnos que De Laurentiis ha aprendido la lección

Como decía Velasco, hay que cambiar cuando las cosas van bien. No cuando es demasiado tarde. Napoli tiene un proyecto claro, diga lo que diga el campo

Presidente de Nápoles Aurelio De Laurentiis

Recomendamos a Kvaratskhelia, de 21 años, para ver su partido contra España el año pasado. Definitivamente mejor que los “mejores” videos habituales en los que incluso Chávez podría parecer un futbolista. Kvaratskhelia ha logrado un gran éxito. Después de todo, la encuesta en Nápoles (excelente Maurizio Micheli) ya ha demostrado que tiene una visión a largo plazo en muchas ocasiones, la más reciente con motivo de la caza de la Angustia. Hay que reconocer que Giuntoli compró jugadores hace año y medio y que solo la dirección de Gattuso se equivocó por gente que tenía otro trabajo. Dos sobre todo: Rahmani y Lobotka. Todavía recordamos la risa sarcástica cuando, incluso antes de su presentación, se informaron los comentarios de Spalletti de que quería encargar a Lobotka las llaves del mediocampo. Tener un entrenador es importante para algo en el equipo de fútbol y Spalletti acabó cimentando el trabajo del director deportivo que también trabajó duro para traer al entrenador de Calabria al Napoli.

La pregunta es: ¿Cómo, Napoli está luchando por el Scudetto y estás hablando del mercado de fichajes? No es que estemos hablando del mercado de fichajes. Decimos que a pesar de lo que siempre se ha dicho en Nápoles, la empresa tiene un proyecto y cómo. Y siempre lo será. Incluso en los momentos oscuros en los que me vi obligado a quedarme fuera de la Champions League durante dos años. Desde hace años, muchos hinchas del Napoli se llenan la boca con frases como “No es un club, es una actitud de turrón”. Mamma mia, lo que sería Nápoles si al menos pudieran confiar en un entorno adulto. No nos atrevemos a decir inteligentemente.

A pesar de un retraso de dos años, De Laurentiis continúa renovando, lo que pospuso por demasiado tiempo. Lo que provocó el estallido de la rebelión. En siete partidos, Insigne recibirá a Napoli e Italia. Y es muy probable que Mertens también lo haga. No es el nombre asignado al bebé (¡mis mejores deseos!) lo que podría guiar las negociaciones profesionales. Y estamos hablando de dos jugadores que fueron clave en el éxito del domingo en Bérgamo. Los profesionales no piensan como aficionados. Trabajan y saben que una meta importante enriquecería y complementaría enormemente su carrera.

Napoli es un club que sin duda vivió un período de incertidumbre, un período en el que los fanáticos rindieron homenaje al presidente, pero duró poco. La visión no se perdió. De Laurentiis se dio cuenta de que ya no tendría que volverse más pesado, que las demandas del mercado debían cumplirse y que ningún jugador era insustituible. Esto lo entendió solo, con dos años sin héroes. Pero él lo entendió. Desde la elección de Spalletti, de hecho desde la decisión de no renovar el contrato con Gattuso, la nueva claridad de Adl ha sido evidente. Que, por suerte para el Napoli, lidera con fuerza al club. Se divierte, gana dinero y es competitivo. Como recuerda Velasco hace unos días, el problema de Italia es que no puede ganar. No entiende que debes cambiar cuando estás en la cima, no demasiado tarde. Napoli ya ha ganado este año, con 12 puntos de ventaja sobre la Roma en el quinto lugar. Salvo que el derrumbe sea inesperado hoy, volverá a la Champions League. Por lo demás, ya veremos.

En este interés de sirena del mercado, además de Olivera del Getafe, también está la cuestión de Osimhen. Por lo tanto, como escribió hoy el Corriere dello Sport, el error que cometió con Koulibaly no se repetirá. Napoli debe convertirse en un club más delgado y ahora más flexible. No es necesario moverse con la era soviética. Sobre todo, nunca debe escuchar la caja. Sería la vía más segura para el fútbol y el fracaso económico. Kvaratskhelia está ahí para recordarnos que De Laurentiis ha aprendido la lección.