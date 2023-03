Tottenham y Milán, 5 datos: Piolismo gana en Europa, Conte quiebra, Mignan marca la diferencia

Por nuestro corresponsal en Londres En una gélida noche londinense de finales de invierno, Milán vuelve a estar entre las ocho reinas de Europa, 11 años después de la última. Después de que Brahim Díaz empatara 1-0 en San Siro, los rossoneri avanzaron a los cuartos de final de la Liga de Campeones en el futurista Tottenham Hotspur Stadium con Un partido personal y de extraordinaria intensidad ante el Tottenham, cuestionando el trabajo de Antonio Conte y ensombreciendo su futuro en la Premier League inglesa. Stefano Pioli, por su parte, tras conquistar el Scudetto, dio continuidad a su proyecto artístico, mostrando flexibilidad y abundancia de ideas. Pasemos a 5 leitmotivs de Tottenham y Milan 0-0 juntos.

1) La obra maestra táctica de Bioli

Piolismo, o la capacidad de adaptarse a las dificultades y oponentes. Haz de la necesidad una virtud. Una filosofía que ha encontrado terreno fértil en Italia, victoria tras victoria, desde el Covid en adelante, que culminó en la Serie A, pero que no ha avanzado más allá de las fronteras europeas, y mucho menos de la Premier League (bajo la dirección de Pioli, los enfrentamientos directos con clubes al otro lado del Canal han Siempre ha sido decepcionante Ver Liverpool y Chelsea en las últimas temporadas). Desde la noche del miércoles, el técnico del Parma, que valora las lecciones del pasado, ha demostrado que el Milan puede competir con los grandes del viejo continente. Y no gracias a los individuos, sino al colectivo, al sistema de juego. Un cambio de vestuario del 4-2-3-1 al 3-5-2, con la introducción de Thiaw -en su debut en la Champions League ante el Tottenham, en una marca cercana a Kane- fue su última baza táctica correcta: en siete partidos Con 3 defensas Dos jugadores, que fueron acreditados por primera vez en el derbi de vuelta, el Milan recogió 5 porterías a cero.

2) Maenyan, el Jefe de Defensa ha regresado

El rescate del cabezazo de Kane en el minuto 94 merece un héroe absoluto: instinto y estallido a la novena división tras intervenciones, nada evidentes, en la primera parte siempre sobre un remate del delantero inglés, que desvía peligrosamente Theo y Hojbjerg. debajo de la barra La confirmación definitiva, por si hacía falta, de que Magic Mike está de vuelta y tomando el mando de la retaguardia rossoneri tras una larga ausencia de 5 meses por una lesión en el gemelo.

Mike Maignan jubiloso con Thiaw y Tomori, el regreso del número 1 francés fue decisivo Crédito de la imagen Imago

3) Milan busca el ridículo de cara a la portería

Si de verdad hay que criticar al Diablo en el doble desafío ante el Tottenham, hay que recargarlo en ataque: se crearon muchas ocasiones claras y no se materializaron. Desde los goles fallidos dentro de las yardas de De Kittellari y Thiao en la ida, hasta las brillantes ocasiones de Brahim Díaz, Tonali y Origi en Londres. En la Champions League, la competición de anillos por excelencia, el sarcasmo es clave. Pioli puede y todavía tiene que trabajar en esto.

4) Conte-Tottenham, una relación que nunca floreció

En el minuto 96, una parte de la afición de New White Hart Lane pidió el regreso de Mauricio Pochettino con el viejo cántico del ex entrenador del Tottenham, “Adieu”.AlgunosEsta es una foto de la experiencia de Antonio Conte en el banquillo del Tottenham: una relación que nunca floreció. Por primera vez en su carrera, el entrenador de Salento en dos años de trabajo en un club importante no enriqueció sus palmas con trofeos. Él mismo dijo en la rueda de prensa: “Somos una empresa que no está acostumbrada a ganarreconociendo las dificultades de gestión del grupo, sobre todo desde el punto de vista personal. Ninguna mejora, ninguna reacción de orgullo, ninguna prueba de recuerdo de ‘Contiana’, a pesar del esfuerzo económico de los propietarios el pasado verano (170m en la adquisición). Ahora hay que defenderlo. El cuarto puesto de la Premier League para salvar un año al borde de la quiebra. La relación de Conte con los campeones merece un debate aparte. El trofeo con las orejas grandes es una auténtica maldición para el ex entrenador: solo con la Juventus. 2012/13 superó el obstáculo de los octavos de final y luego se derrumbó en los cuartos de final contra el Bayern de Múnich.

Conte y la Champions League como entrenador: En la última década, tres veces de grupos, dos veces en octavos

2022-23 espuelas Fuera de los octavos de final (Milán) 2020-21 Enterrar en la fase de grupos 2019-20 Enterrar en la fase de grupos 2017-18 chelsea Fuera de los Octavos de Final (Barcelona) 2013-14 juventus en la fase de grupos 2012-13 juventus Eliminado en cuartos de final (Bayern Munich)

5) Temporada de fiebre tifoidea: Italia hace su propia historia

“La afición marcó la diferencia porque encontramos a 80.000 personas poseídas para empujar al Milán y espero que también nos pase lo mismo” (Antonio Conte tras el partido de ida en San Siro)

Del estadio del Tottenham Hotspur se puede decir todo y más: es quizás el estadio más moderno de Europa, con una accesibilidad y unos servicios que se puedan imitar, ojalá lo antes posible, en Milán. El ambiente, en una tarde lluviosa, es típicamente británico e inolvidable. Pero en cuanto a apoyo, Italia no tiene nada que envidiar a las cortes inglesas, al contrario. El miércoles por la noche, los 3.000 aficionados de los Rossoneri abrumaron a los 58.000 aficionados del Tottenham durante largos períodos del partido. Al-Fatiha.

Sección de aficionados del AC Milan en el Tottenham Hotspur Stadium, Getty Images Crédito: Foto Getty Images

Pioli: “¿Thiao? Juega con mucha personalidad, tiene unas características preciosas”

