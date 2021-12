Hamilton, porque retirarse de la Fórmula 1 no es imposible. La FIA está dispuesta a castigarlo por renunciar a los premios – Corriere.it

Las palabras de Wolff ya provocaron reacciones en cadena: Valtteri Bottas habría aparecido de inmediato con su ahora ex equipo, (firmado con Alfa) para decir: Si es necesario, aquí estoy. Ayer, el finlandés estuvo con Lewis Wolff en Brackley y Brixworth para las celebraciones por el octavo título consecutivo de constructores. También se le organizó una fiesta de despedida. Hamilton extendió este verano Contrato hasta 2023 por unos 40 millones por temporada ; El otro asiento irá a George Russell, 23, de Williams Y un producto de la guardería Mercedes, con talento comprobado. Pero la falta de experiencia en un coche alto, en una posición más complicada por el cambio de normativa.

El nuevo presidente de la FIA, Mohammed bin Salim, ya tiene su primer gran problema: tiene que decidir si sancionará a Hamilton (arriesgándose a una multa) por su ausencia en los Premios FIA. Al organizarse, los tres primeros ganadores del torneo deben presentarse. Ayer, el jeque de Dubai, y ex piloto de rallies, venció al otro candidato en las elecciones británicas Graham Stoker (61,6% de los votos frente al 36,6%), que contó con el apoyo del primer candidato Jean Todt. Ben Slim es conocido por ser quien toma las decisiones: como piloto, entiendo el estado de ánimo de Lewis y tenemos que hacer que se sienta cómodo. Pero tenemos que ver si hay una infracción, las reglas son reglas, no sagradas y siempre se pueden mejorar. Pero si hay una violación, no se puede tolerar.