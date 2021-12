“¡Theo Hernández es más que sí! Es un partido directo contra el Nápoles”

El técnico del Milán, Stefano Pioli, habló en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Nápoles

Los competidores han estado jugando contra nosotros últimamente con una defensa muy alta, ¿te has dado cuenta? “Nos enfrentamos a rivales competentes que asisten a los partidos con cautela, y tenemos que ser claros para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado”.

tabú Nápoles En San Siro y Spalletti a Pioli: “Honestamente, no conocía estos números. El Milan me ayudó a dar muchos pasos, tal vez ellos también me ayuden mañana”.

En el momento de la formación: “Tenemos una primera ronda muy buena, quedan dos partidos por terminar. Me gustaría superar los 43 del año pasado. El rival de mañana tiene grandes cualidades y un excelente entrenador, definitivamente tenemos que dar un paso adelante”.

Inter escapar peligro? “No creo que podamos hablar de escapar todavía. No creo que los trofeos se ganaron en diciembre. El año pasado estuvimos a la cabeza durante mucho tiempo, luego sabemos cómo resultó. Tenemos que apuntar a hacer mejor que el año pasado. En el primer año anotamos 66. En el segundo año, 79 puntos, y el objetivo es rendir mejor, especialmente en la segunda ronda ”.

Acerca de Tonali: “Estoy absolutamente convencido de que todavía puede crecer mucho en términos de juego, ataque y defensa. No tenemos un jugador que pueda decidir, nuestro punto de apoyo es el equipo”.

¿Estás preocupado por aterrizar? “Corrimos de manera exagerada, y luego ellos siguieron el mismo camino que nosotros. No corremos contra nadie, sino contra nosotros mismos. Las dos últimas actuaciones no fueron las óptimas, debemos volver a intentar poner nuestras cualidades en la cancha”. con fuerza y ​​convicción ”.

sobre lesiones: “Soy optimista, estamos trabajando en soluciones. Ha sido un mes difícil para nosotros, hemos intentado incrementar el trabajo de recuperación y prevención, y motivar a los jugadores a ser más cuidadosos y meticulosos en el día a día”. . A menudo, el jugador pierde muchos partidos fácilmente “.

¿Cómo reaccionó el equipo después de Udine? “La reacción del equipo es la que siempre hemos tenido, entregándonos a nuestro trabajo con más ilusión. Estos días he visto que se hacen las cosas bien. Si me hablas de los particulares, salvo Theo que tuvo algunos problemas, fue entrenado con la intensidad y calidad adecuadas “.

¿Se utilizarán las vacaciones de invierno para hacer algún otro tipo de preparación? “Si no hubiéramos tenido todas las lesiones el año pasado, creo que hubiéramos ganado el Scudetto. En nuestra trayectoria de crecimiento, es normal tener altibajos. La ruptura no te permite hacer otro trabajo que no sea recuperarte y preparándose para el partido contra la Roma. Tendrán días de descanso después del Empoli, luego nos prepararemos para el partido contra la Roma y otros compromisos en enero. Espero ser más como la primera ronda del año pasado y sumar más puntos en la segunda ronda de la temporada. El año pasado “.

Su Theo Hernandez y Diaz: “Theo tuvo problemas, síndrome de gripe, nunca en el campo. Hasta ahora no ha sido más que sí, mañana hablaremos con el niño y decidiremos. Para Ibrahim, es posible que el virus le haya quitado algo”. , de momento no es un problema físico. Tiene que encontrar esas obras artísticas que tiene. Quizás siente un poco de presión, este año es más poderoso. Son jóvenes, pueden tener dificultades “.

Acerca de la Copa de África: “Siempre apoyo la salud de mis jugadores. El club tomará la mejor decisión en función de la situación que se presente”.

En el mediocampo del Inter: “No entiendo por qué seguimos hablando de otro equipo. Tenemos a nuestros jugadores y estoy contento con mi equipo. En los dos últimos en cuanto a calidad hicimos algo menos, si baja la calidad es más difícil” ganar partidos “.

Sobre el desliz de Napoli con Empoli: “El desliz de Napoli con Empoli es solo por el resultado, Napoli lo hizo. Ambos sabemos lo importante que es este desafío, es un partido directo. Espero que Napoli sea tan intenso y alerta como espero, tanto en Milán también”.

Sobre las opciones para tenedores de fondos y reservas: “Las dificultades radican en elegir a los mejores jugadores para empezar el partido, y luego tener alternativas válidas con diferentes características para cambiar situaciones que no van como nos gustaría”.

¿Cómo está Theo? “Desde un punto de vista físico podría haber sido mejor, no fue una buena semana. Desde un punto de vista psicológico, es muy consciente, sabe que puede hacerlo mejor que en las últimas semanas”.

¿Realista u optimista? “El término realismo ha estado con nosotros desde hace algunos años. No somos positivos porque esperamos que suceda algo especial. Tenemos nuestras certezas, nuestras cualidades. Algunos pasos en falso, claro que sí, pero tengo un grupo inteligente que sabe Qué hacer. Para mantenerse por delante. Tenemos todas las cualidades y todo el apoyo posible. “De nuestra afición para que continúe la buena actuación”.

¿Clave táctica para mañana? “Tienen un centro del campo muy dinámico. La clave táctica es la calidad en el gesto y en la selección en el momento adecuado. Hay que centrarnos en nuestro estilo de juego; estamos entre los primeros en Italia en recuperar más balones altos: mientras como las ventajas superan a los riesgos debemos seguir así ”.