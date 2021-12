Cagliari Udinese / Sioufi: "Fuimos valientes. Deulofeu ..."

Luego, el Sr. Cioffi continuó. “Ganar te ayuda a ganar. No puedes esperar a que tus oponentes te den algo, tienes que ir a buscarlo. Tratemos de llenar el área y seamos valientes. Papel Deulofeu? Este día se puede ver si hace lo que le pedimos, si el último día y sábado demostró que tenía espíritu de sacrificio. Nos puede lograr muchas metas. Sin olvidar que en el banquillo tenemos a Forestieri, Nestorosovki, Busito y ese joven talento de Samardzic. Así que todo el mundo debería apretar la camiseta y Deulofeu lo demuestra. Lo explicamos con Pavoletti al final del partido. Al pitido final lancé un chillido instintivo en el vientre. Me lo señaló y me disculpé con razón. Terminó ahí. ” Mientras tanto, no se pierda las boletas de calificaciones creadas por nuestro equipo editorial.Calificaciones increíbles <<