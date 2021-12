Increíble publicación de Twitter de Dazn sobre Atalanta Roma

Atalanta Roma Dazen: una novedad absoluta, al menos en las últimas semanas del torneo en el que los problemas de arbitraje ciertamente no estuvieron ausentes. docena Con los gestores de redes sociales, con motivo de Atalanta Roma Eligió iniciar un nuevo negocio en Gorjeo: Discusión con mucha votación en modo encuesta por parte de los seguidores. tema de hoy? El gol de los nerazzurri fue anulado 2-2 en el minuto 68 por fuera de juego de Palomino, que desató la polémica tras el partido del técnico Gasperini.

La publicación que deja a los fanáticos de Giallorossi en un estado de emoción

A las 21.22, con la afición de Giallorossi ya bajo la mesa para celebrar la victoria por 4-1 en el Gewiss Stadium, dzen italia Él hizo esta pregunta:Objetivo no permitido #AtalantaRoma ¿Fue bueno o no?“No hay escapatoria a las docenas de comentarios sorprendentes de muchos usuarios de Roman Creed que estaban sorprendidos y enojados por la extraordinaria encuesta lanzada por la plataforma de transmisión en vivo”.¿Pero realmente lo haces? No creo haber visto la encuesta sobre el penalti de Ibrahimovic en la Roma o la falta de ventaja en la Juventus.“.”Pero estas discusiones son después de Lazio-Roma, Juventus-Roma, Roma-Milán, Roma-Turín y Venecia-Roma porque no las pediste.“,”Pero, ¿qué es escanear? ¿El balonmano de Zapata más el fuera de juego del tipo que Crisanti estaba mirando y tú estás haciendo esa pregunta?“,”No se puede iniciar una discusión sobre una regla … y probablemente debería haber referido esto a GasperiniEstos son algunos de los mensajes colgados debajo del post donde también hay quienes se burlan de él y responden a Docena. CMejores servidores lentos d¿Docena o Docena están suspendidos? ¡debate!”.

