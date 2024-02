¿Caras nuevas en la selección nacional? Spalletti: “Nombraré a 12 jugadores. 23 de ellos participarán en la Eurocopa, más 4 o 6 más”.

Entrevista por Gazzetta dello Sport, Comisario técnico de la selección nacional. Luciano Spalletti También habló de algunos de los jugadores que próximamente podrán verse vistiendo la camiseta de Italia: “Necesito preparar una selección fuerte. No estoy satisfecho con nada. Quiero ganar la Eurocopa y luego quiero ganar la Copa Mundial.” “La copa. Entonces podremos salir incluso inmediatamente, pero los discursos que doy al equipo son los que todos los italianos esperan: vamos a Alemania a ganar, no a participar. Nuestra historia lo exige. Hay que dar certezas al equipo. y motivaciones, “no excusas y excusas”. No nos falta de nada para competir con los mejores”.

Chiesa, Zaniolo, Scamacca, Raspadori, Locatelli, Bonaventura parecen tener dificultades. ¿Le preocupa la caída del rendimiento en los clubes?

“Noto dificultades, pero en la selección hay algunos cambios en las tareas y en el rendimiento. En cualquier caso tengo que estar preparado para desviarme y encontrar soluciones alternativas: quiero probar el 3-4-2-1 para intentar hacer algo”. jugadores más cómodos. Mantener una tendencia ofensiva, sin volver siempre a los cinco defensores cuando no tenemos la posesión, crea equilibrios que nos permiten jugar siempre el juego abierto”.

Pero también son muchos los jóvenes que postulan para formar parte del grupo….

“Buongiorno es muy fuerte, Bellanova es una fuerza de la naturaleza, Calafiore está listo, Fabián es una sorpresa, Gaetano está jugando ahora, Foloroncio es un monstruo y luego Cambiasso, Baldance, Luca, Carnesecchi, Di Gregorio, Providel… puede que haya Habrá nuevos pétalos en el equipo, la lista es 23 pero traeré 4 o 6 más a la preconvocatoria”.