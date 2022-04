Juventus y Paredes se clasifican pero ojo con Milinkovic-Savic

Desde Zlatan Ibrahimovic al Milan pasando por Mario Mandzukic en la primera vuelta de la Juventus hasta el actual Dusan Vlahovic. A Massimiliano Allegri no le molestan para nada los jugadores de “ic”, al contrario… no tanto por una cuestión lingüística, sino por las características del carácter técnico y físico. Por eso, no es de extrañar que entre los diversos discursos para fortalecer el mediocampo de cara a la temporada 2022-23, el “centro internacional” aparezca entre goles reales y goles reales. Sí, van desde un centrocampista al estilo de Nemanja Matic, ya examinado en el pasado, hasta su compatriota Sergei, más joven y más caro. Milinkovic-Savic, que tiene 27 años y su físico también combina un buen sentido de propósito y propósito. Sin embargo, los serbios no son más que clones. En la ‘Juventus House’, de hecho, seguimos trabajando en una doble línea de centrocampistas. Casi todo dependerá, en el centro del campo, de si Arthur fue atraído o no por el Arsenal en enero.