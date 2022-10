Ucrania y Biden: “Existe la amenaza del fin de un mundo nuclear”

NUEVA YORK – “Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba Debemos enfrentar la amenaza de un apocalipsis nuclearLa advertencia viene directamente de Presidente Biden No hay manera de malinterpretar. Hablando anoche en un evento para recaudar fondos electorales para los candidatos demócratas a mitad de mandato, el jefe de la Casa Blanca dijo que no solo existe el riesgo del uso de armas nucleares, porque la guerra en Ucrania le está yendo mal a Putin, sino que también le cuesta entender lo que sería una salida satisfactoria para su rival ruso, capaz de evitar el choque directo.

Biden llegó anoche a Nueva York para una “recaudación de fondos” en la casa de James Murdoch, hijo de Rupert, el hijo del editor del Wall Street Journal, quien se ha distanciado de su padre debido a desacuerdos sobre la política elegida por los medios. Son situaciones en las que Joe se permite acudir a las consideraciones más francas, mientras habla a sus seguidores, como hizo hace unos días cuando dio la voz de alarma sobre el futuro de la democracia, citando como tal el resultado de las elecciones en Italia. de ejemplos

El presidente inició su discurso a las 19:33 horas, centrándose en temas internos como la crisis de credibilidad del Supremo de mayoría ultraconservadora. Pero luego se volvió hacia la política exterior y dijo que también se está jugando un juego histórico en esta tierra: “Por primera vez desde la Crisis de los Misiles en Cuba, tenemos la amenaza de un arma nuclear, si las cosas realmente continúan por el camino”. Luego agregó: “Estamos tratando de entender: ¿cuál es la pendiente de Putin? ¿Dónde encuentra una salida, donde pierde no solo la cara, sino también una parte importante de su fuerza? Pero Biden enfatizó que ha pasado mucho tiempo tratando de mantener unida a la OTAN, con resultados alentadores: “Se están produciendo muchos cambios”.

El discurso pasó brevemente a otros temas domésticos, pero luego el presidente volvió a Putin: “No hemos tenido que enfrentar la perspectiva del Armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles cubanos. Hay un hombre que conozco bien. No está bromeando cuando habla sobre el uso potencial de armas nucleares tácticas, biológicas o químicas”, porque su ejército, por así decirlo, está funcionando mucho menos de lo esperado “. El problema es que si el jefe del Kremlin elige usar armas nucleares de inmediato, hará que la situación sea irresoluble: “No creo que haya una capacidad para desplegar un arma nuclear táctica fácilmente y no en última instancia con Armagedón”. Entonces, el jefe de la Casa Blanca le pasó al menos parte de la responsabilidad a su predecesor: “No me di cuenta de lo mal que estaba la administración anterior de nuestra política exterior”. Ahora está por ver si Putin suspenderá estos comentarios como una señal de debilidad, un estímulo para buscar una “rampa” que les permita encontrar una salida, o una advertencia sobre la determinación de los Estados Unidos de responder con cada mensajero a su amenaza… de provocar el fin del mundo.