«Todos los pagos se suspenden inmediatamente»- Corriere.it

Tras el anuncio de Austria y Alemania, la Comisión Europea está considerando congelar fondos para presionar a Hamás. Bruselas tenía previsto proporcionar un apoyo financiero por valor de 1.177 millones de euros en el período de 2021 a 2024.

Bruselas – El primero en hacer este anuncio fue L“Austria.” Lunes por la mañana, aunque sea domingo Ministro de Fomento AlemaniaSvenja Schulz ya lo dejó claro: – Suspensión de los programas de ayuda al desarrollo en los territorios palestinos en ambos países. En respuesta al ataque de Hamás contra Israel.

entoncesanuncio Antes de las 3 pm X Comisario de la Unión Europea para Asuntos de Vecindad de Hungría Oliver Varhely“Esto explica eso”.Todos los pagos de la UE se suspenden inmediatamente“Para todos los proyectos sometidos a revisión y todas las nuevas propuestas presupuestarias, incluidas las para 2023 pospuestas hasta nuevo aviso, habrá una evaluación exhaustiva de toda la cartera”. Sin embargo, la ayuda humanitaria proporcionada por la Unión Europea no ha dejado deComo subrayó el día 10 el Comisario de Crisis de la Unión Europea, el esloveno Janez Lenarčić: “Si bien condenamos enérgicamente el ataque terrorista lanzado por Hamás, es necesario proteger a los civiles y respetar el derecho internacional humanitario. La ayuda humanitaria de la Unión Europea a los palestinos necesitados continuará mientras sea necesario”. El lunes por la tarde, después de un día de vergüenza y presión por parte del Ministro de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, una declaración de la Comisión de la UE decía lo siguiente: “Dado que no se esperan pagos, no se suspenderán los pagos”. El objetivo de la revisión de la ayuda de la UE a Palestina “es garantizar que cualquier financiación de la UE no permita indirectamente a una organización terrorista llevar a cabo ataques contra Israel”. Brevemente, Sólo después del resultado de la revisión se tomará una decisión sobre los pagos.

