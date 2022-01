Biden está listo para responder a Rusia con sanciones “duras” en caso de una invasión – Corriere.it

Desde Paolo Fushi

El plan desalentador de Putin revelado por el New York Times en vísperas de las reuniones bilaterales en Ginebra

La tensión sigue aumentando En el eje de Washington y Moscú sobre el tema de Ucrania. en bi el Y sus aliados estan trabajando Desarrollar una serie de sanciones financieras, tecnológicas y militares extremadamente duras contra Rusia. Las medidas punitivas entran en vigor de inmediato. Después de una posible invasión de Ucrania . Informes sobre Los New York Times En vísperas del inicio de las conversaciones bilaterales de Ginebra. El objetivo de Estados Unidos es dejar claro al presidente ruso Vladimir Putin cómo sería El costo de pagar la acción contra Kiev. En las últimas semanas, el nivel de alerta estadounidense ha aumentado, porque incluso si se convocó a parte de las fuerzas de Moscú concentradas en la frontera, todavía había movimientos constantes de hombres y tropas. Como ha sido durante mucho tiempo . a finales de diciembre Sorprendentemente, Putin solicitó y obtuvo una entrevista telefónica con Joe Biden.Y Pero las relaciones diplomáticas, a pesar de 50 minutos de enfrentamiento, siguen siendo muy difíciles.

Y las sanciones están nuevamente bajo estudio por parte de Washington y sus aliados, según informó el diario, Tiene como objetivo excluir a las principales instituciones financieras rusas de todas las transacciones globales, para imponer una prohibición a la tecnología “made in the USA”. Dirigido a los sectores de la industria de defensa, aeroespacial y de consumo. Además, la estrategia de EE. UU. Anticipará Apoyo de los grupos rebeldes ucranianos Empujarlos a emprender acciones de guerrilla contra la ocupación militar de Moscú.

financialmente, La idea es excluir a Rusia del sistema Swift que regula las transacciones financieras entre más de 1.100 bancos en 200 países.Como sucedió con Irán. Tal movimiento podría causar problemas de liquidez y tener repercusiones en el comercio de Moscú con países extranjeros. El propio New York Times se propone, aunque Sin embargo, aún no se ha tomado ninguna decisión.. “Este es un plan de alto impacto – escrito en el artículo que transmite las palabras de una fuente en la administración – esa rápida respuesta que no sucedió en 2014”, el año de la ocupación rusa de Crimea.