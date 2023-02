Reporte del clima. Una ola de helada excepcional se extiende entre Canadá y el noreste de Estados Unidos. Picos por debajo de -40°C entre viernes y sábado «Tiempo 3B

tiempo de leer

2 minutos y 41 segundos

pronóstico del tiempo. 3 y 4 de febrero: estalla una helada masiva entre Canadá y el noreste de los Estados Unidos

Rompiendo el primer congelamiento en atenuación. Al comienzo de la semana, la primera helada masiva de Canadá barrió el centro de los Estados Unidos y parte del sur, irrumpiendo incluso texas. Estados como Dakota del Norte y Minnesota experimentaron temperaturas muy frías el martes, con picos de -32 °C. El clima resultó ser mucho más duro en las gélidas tierras canadienses, tanto que en estados como Quebec El penacho cayó a -45°C entre el final de la semana pasada y el comienzo de la semana.. En Iowa el martes alcanzó -26°C, -25°C en Illinois, -13°C en Texas a 800 metros. Fue el primer estallido glacial que ahora se ha trasladado a la región de los Grandes Lagos, reduciendo su intensidad, a la espera de un nuevo estallido más masivo que llegará a partir del viernes.

La nueva y más potente ola de hielo del viernes. Esto tendrá como objetivo, además del este de Canadá, el noreste de los Estados Unidos también. Las proyecciones del último modelo también confirman que, a una altitud de unos 1.500 metros, las isotermas están en el rango de -30/-35 °C en la costa norte de los Grandes Lagos, por encima de -35 °C en el norte del estado de Nueva York, Hasta -40°C sobre Maine, Vermont y New Hampshire, así como, por supuesto, los estados canadienses de Ontario, Quebec, New Brunswick y New Scotland.. Como curiosidad, señalamos que la temperatura de -40 ° C a 1500 metros alcanzará la latitud de los Alpes, aunque América del Norte es climáticamente diferente a Europa y en la misma latitud el invierno es definitivamente más duro.

temperaturas esperadas. Todo se traducirá en temperaturas que bajarán entre el viernes y el sábado a -15C en Nueva York, -31C en Quebec, -30C en Ottawa y -31C en Montreal, pero con Los picos de -45 °C y más se encuentran fuera de los grandes centros urbanos. En el extremo nororiental de Estados Unidos, valores de hasta -30 °C se registrarán el sábado por la mañana en Montpelier, la capital de Vermont, y en Augusta, la capital de Maine, y -28 °C en Concord, la capital. de Nuevo Hampshire. Al otro lado de la frontera con Canadá, New Brunswick espera temperaturas mínimas de -30 °C en Fredericton y -26 °C en Halifax, Nueva Escocia.

temperaturas percibidas. La avalancha también irá acompañada de una ventilación sostenida hacia el noroeste con rachas de hasta 60-70 km/h que no harán más que agudizar la sensación de aguanieve con Sentí temperaturas tan bajas como -44°C en Montreal, -39 °C en Ottawa, -23 °C en Nueva York. Para completar el cuadro, habrá ventiscas reales en la región de los Grandes Lagos.

Desde el domingo en debilidad. Hacia el final de la semana, la masa de aire helado fluirá hacia el este y abandonará gradualmente el noreste de Estados Unidos y Canadá, donde las temperaturas comenzarán a subir nuevamente, aunque se mantendrán planas. En estados como Nueva York y Pensilvania, los valores diurnos volverán a estar por encima de cero, Girará alrededor de cero en el extremo noreste (Maine, Vermont y New Hampshire), No más de cero sobre el este de Canadá.

Siga a @3BMeteo en Twitter