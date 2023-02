El impactante anuncio del exasesor de Putin, detalles »ILMETEO.it

Rusia corre el riesgo de un golpe de estado: impactante declaración del exasesor de Putin, detalles

el presidente ruso vladimir putin

Dentro de un año, cuando la guerra prolongada en Ucrania se haya cobrado más muertes, la economía de Rusia colapsará y el presidente colapsará.. Las palabras de Abbas Galliamov, ex vocero del presidente ruso Vladimir Putin, realizadas durante una entrevista con CNN, son realmente contundentes.dijo Galliamov, refiriéndose a Putin.

Según el analistaDentro de un año, un golpe se convierte en una posibilidad real porque hay un archivo Presidente realmente impopular Odiado a la cabeza del país Y la guerra es realmente impopular, y necesitan derramamiento de sangre para ello.“.

como anteriormente SkyTG 24Además, esta posibilidad no está excluida ponlo adentro Cancelación de las elecciones presidenciales previstas para marzo del próximo año. “A juzgar por sus acciones, el podria Es eso cierto Cancelar las elecciones. Sin una victoria sobre Ucrania, se enfrentará a los rusos en apuros. Los rusos no lo necesitan si no es fuerte. Ya puede declarar la ley marcial y cancelar eleccionesdijo Galliamov.