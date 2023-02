Putin está solo, incluso los países de la antigua Unión Soviética se separan de Rusia y buscan nuevos aliados

Durante más de veinte años la política exterior de Rusia Persigue agresivamente dos objetivos principales. El primero -como explica Aldo Ferrari, responsable de ISPI Rusia, Cáucaso y Asia Central y profesor de la Universidad Ca’ Foscari de Venecia- consiste en el deseo de mantener un papel fundamental en el espacio postsoviético, -llamado “cercano” , en particular evitando una mayor expansión interna de la OTAN después de la que ocurrió en 2004, que también incluyó a las tres repúblicas bálticas. El segundo objetivo, prosigue Ferrari en su análisis, fue señalado primero por Yevgeny Primakov, ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro de Yeltsin, y luego alcanzado, al menos parcialmente, por el presidente ruso vladimir putin Desde el comienzo de su ascenso al poder: «Se trata de construir un nuevo escenario político internacional basado en un equilibrio multipolar, rechazando así la hegemonía estadounidense y, más en general, la pretensión occidental de primacía no solo política, económica y militarmente, sino también en el campo de los valores.

relaciones dificiles

Pero con la invasión de Ucrania por Moscú, el escenario cambió y las relaciones entre la Federación Rusa y las antiguas repúblicas soviéticas en Asia Central se volvieron cada vez más complejas y turbulentas. De hecho, el Kremlin tiene que lidiar con la hostilidad de los estados anteriormente leales que, después de darse cuenta de las grandes dificultades que enfrenta el ejército ruso en Ucrania, simpatizaron, de manera un tanto velada, con Volodymyr Zelensky. Lo que también indica que están listos para cambiar en la parte delantera, dado el desarrollo de la situación. En un estudio en profundidad, los funcionarios de los ex estados soviéticos en Asia Central y el Cáucaso dicen que la guerra ha llevado a sus gobiernos a buscar soluciones para reducir la dependencia de Moscú, recurriendo a potencias competidoras como Turquía, Europa y Medio Oriente. Países. Moscú reacciona con nerviosismo, así como con firmeza, al ver que su capacidad para afirmar su influencia se desmorona gradualmente. Durante décadas, Rusia ha sido “un regente en el norte de Eurasia, donde no puede pasar nada que no satisfaga al Kremlin”, afirma Ekaterina Shulman, experta en política rusa. “Ahora las cosas parecen estar cambiando, es poco probable que Rusia salga fortalecida de la guerra en Ucrania y eso hace que sea difícil, por decir lo mínimo, imponer su voluntad a sus vecinos”.

Nuevos enlaces

La invasión también llevó a aliados tradicionales como Kazajstán y Armenia a construir relaciones activas con potencias que Moscú ha tratado de mantener a raya durante mucho tiempo en la región. Armenia ha sufrido violentos ataques en Nagorno-Karabaj por parte de Azerbaiyán y hasta ahora Moscú siempre ha protegido a los armenios de los objetivos de los países vecinos, gracias a los vastos recursos energéticos que posee Armenia. Después del ataque, Armenia le pidió desesperadamente a Putin que interviniera, una solicitud que cayó en saco roto por la razón obvia de que las fuerzas rusas estaban involucradas en Ucrania. Otra república inquieta es Kazajistán, cuyo punto fuerte son sus enormes reservas minerales y energéticas: el presidente Kasym-Jomart Tokayev busca constantemente la autonomía y no duda en criticar públicamente a la Federación Rusa. No estuvo de acuerdo con la conquista de Ucrania, ni con la reivindicación de la independencia de Donetsk y Luhansk, por el contrario, prefirió instalarse en Bucha, localidad ucraniana donde se produjeron masacres a manos de las fuerzas rusas, de algunos tiendas de campaña, viviendas típicas de los nómadas. kazajos. Es aquí donde son bienvenidos los soldados ucranianos que necesitan descansar y refrescarse después de una pelea.

el aceite

Putin anunció su invasión el 24 de febrero de 2022 y en ese momento citó a Kazajstán como modelo ejemplar para la relación con los países de la ex Unión Soviética. Envió tropas para ayudar al presidente a sofocar los sangrientos disturbios de enero, pero Tokayev no estuvo de acuerdo públicamente con la guerra del Kremlin, lo que permitió que cientos de miles de rusos huyeran a Kazajistán. “Rusia se está volviendo cada vez más tóxica”, ataca Bebet Absenpetov, ex miembro de la junta del banco principal de Kazajstán, Kazkommertsbank JSC. “¿Qué haces cuando tu vecino es tan desconsiderado y no puedes irte?” El oleoducto a través del cual Kazajstán envía alrededor del 80 por ciento de sus exportaciones de petróleo pasa a través de Rusia hasta el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro, a menos de 100 millas de la Crimea ocupada. En noviembre, Kazajstán dijo que aumentaría las exportaciones de petróleo a través del Mar Caspio en 1,5 millones de toneladas mediante el bombeo de petróleo en el oleoducto Bakú-Ceyhan que se extiende desde Azerbaiyán hasta la costa mediterránea de Turquía. Tokayev anunció que los flujos a lo largo de la ruta, que pasa por alto a Rusia, podrían ascender a 20 millones de toneladas.El presidente ha establecido relaciones de defensa con Turquía durante el año pasado, y también ha viajado a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos para impulsar la cooperación comercial y de inversión. .

canales comerciales

El vecino Uzbekistán, que depende en gran medida del comercio con Rusia, había estado tratando de abrirse a nuevas alianzas incluso antes de la guerra. En julio firmó un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Y en diciembre, luego de la segunda reunión del Diálogo de Nueva Asociación Estratégica con Estados Unidos, una declaración conjunta saludó “el deseo de la nación de establecer nuevas rutas comerciales y diversificar los mercados de importación y exportación”. Como resultado de las sanciones internacionales en respuesta a la guerra que cerró las rutas comerciales occidentales de Rusia, los antiguos vecinos soviéticos de Moscú se volvieron más importantes como conductos para el comercio. Las exportaciones a Rusia de los otros miembros de la Unión Económica Euroasiática liderada por Moscú (Bielorrusia, Kazajstán, Armenia y Kirguistán) también aumentaron, al igual que las exportaciones turcas a Rusia.