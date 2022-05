Ni aviones ni tanques occidentales en Ucrania, el acuerdo no oficial de la OTAN

Los estados miembros de la OTAN acordaron informalmente no suministrar a Ucrania algunos tipos de armas para evitar el riesgo de un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN. Así lo confirmaron fuentes diplomáticas de la OTAN a la Agencia Alemana de Noticias (dpa).

Leer también

Según las fuentes, el acuerdo informal también se respetó por temor a que, en caso de represalias rusas, no hubiera un apoyo total de los miembros de la alianza. Por esta razón, Polonia no suministró MiG-29 en marzo, y hasta ahora los miembros de la OTAN no han suministrado tanques o aviones de combate de tipo occidental. Los estados miembros de Europa del Este enviaron armas y equipos de la era soviética a Ucrania. Un portavoz de la OTAN, al ser interrogado por la agencia de noticias alemana (DPA), se negó a comentar y enfatizó que cada decisión sobre el suministro de armas la toman los estados miembros individualmente.

La noticia del acuerdo no oficial llega cuando el gobierno alemán del socialdemócrata Olaf Schulz está bajo fuego por mal manejo de las entregas de armas a Ucrania. El domingo, el subsecretario del Ministerio de Defensa alemán, Simtge Muller, dijo a ZDF que la OTAN había acordado no enviar infantería occidental ni vehículos cisterna a Kiev.

El líder del grupo SPD en el Bundestag, Wolfgang Helmich, comentó la noticia de la Dpa, diciendo que fue notificada al Comité de Defensa a mediados de mayo. En ese sentido, explicó, la OTAN no toma decisiones oficiales porque son los estados miembros, y no la alianza, los que suministran las armas. Todos respetaron la convención y “todo el que dice lo contrario o no ha escuchado bien o a sabiendas no está diciendo la verdad”. Ya a principios de mayo, Helmich informó de que la OTAN había decidido “no suministrar carros de combate pesados, ni Leclerc ni Leopard”.