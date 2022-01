Afganistán, el niño perdido en el caos del aeropuerto es devuelto a su abuelo que se quedó en Kabul

Sohail Ahmadi, el niño que fue entregado desesperadamente a un soldado estadounidense a través del muro del aeropuerto de Kabul durante los días de la evacuación estadounidense de Afganistán, ha regresado con su abuelo que permanece en la capital afgana. Del pequeño bebé que solo tenía dos meses en agosto, No escucho nada mas hasta diciembre, La prensa descubrió que Sohail estaba Cuida de su taxista Su nombre es Hamid Safi, de 29 años, de Kabul, y esos días lo encontró en el aeropuerto y lo llevó a su casa. Después de semanas de negociaciones y, finalmente, una breve detención por parte de la policía talibán, el taxista Safi devolvió hoy al niño a su abuelo y a otros familiares que permanecieron en Kabul. Para romper la agencia de noticias Reuters. Ahora necesitamos averiguar cómo se ha reunido con sus padres y hermanos que han sido evacuados a los Estados Unidos en los últimos meses. Mirza Ali Ahmadi y su esposa Soraya, los padres del niño, temían que su hijo fuera aplastado durante las operaciones. Por lo tanto, decidieron desesperadamente confiarlo a los soldados detrás de la puerta. Después de la desaparición del niño, su padre dijo: “Busqué por todas partes durante tres días, pero no había área para niños. Le pregunté a más de veinte personas, pero no hablo inglés, así que ni siquiera pude decir quién era el capitán. . “

