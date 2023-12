Israel Hamas: noticias de la guerra actual

Madre rehén asesinada por soldados: “No es culpa tuya”

2Sé que todo lo que pasó no es en absoluto culpa vuestra: este es el mensaje que Iris Haim, la madre de Yotam, uno de los tres rehenes que fueron asesinados accidentalmente a tiros en Gaza, dirigió a los soldados involucrados en el asesinato.

El mensaje que le enviaron decía: “Soy la madre de Yotam. Quería decirte que te quiero mucho y abrazarte desde lejos. Sé que todo lo que pasó no es tu culpa en absoluto. No es culpa de nadie excepto de Hamás”. “. 17º Batallón.

“Les pido que se cuiden… porque todos necesitamos estar sanos, y no duden ni un momento si ven a un terrorista. No crean que han matado deliberadamente a un rehén. Deben hacerlo”. Cuídate porque es “la única forma de protegernos”. Yotam Haim murió, junto con Samar Talalka y Alon Shamrez, después de que los soldados los confundieran con milicias de Hamas en el barrio de Shujaiya de la ciudad de Gaza, donde se había informado de intensos combates durante varios días.