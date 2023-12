Bendiciones homosexuales, obispos rebeldes: es una guerra de atención pastoral

Partamos de nuevo (ver aquí) de la frase que el cardenal Víctor M. borró. Fernández quirúrgicamente, en su cita de Praædicar el Evangelio (II.1): La Curia Romana está al servicio del Papa “para ayudarle en su misión”. “El principio y fundamento permanente y visible de la unidad de los obispos y de la comunidad de creyentes“». Considerando las reacciones de los obispos al anuncio Oración por la confianza Se podría decir que Tocho falla dramáticamente al señalar esta infame división que rompe la unidad entre los sacerdotes (sin mencionar a los creyentes).





La Conferencia Episcopal Suiza se alegra (aquí): “Esta decisión es coherente con el deseo de los obispos suizos de una Iglesia abierta, que tome en serio, respete y acompañe a las personas en diferentes situaciones relacionales”. Los obispos suizos ven en el documento del Departamento para la Doctrina de la Fe un testimonio de que la Iglesia tomó “en serio los asuntos conciliares” y los llevó a cabo “con la coherencia de su misión de acompañamiento pastoral a cada persona, en continuidad de orientación”. Apostólico Amoris Laetitia». Una memoria a la que se le atribuye la reconstrucción de las fases más destructivas de este papado.





Satisfecho Y también presidente de la Conferencia Episcopal Alemana.Mons. George Batsing: «Acojo calurosamente este documento y agradezco la perspectiva pastoral que aporta. Fiducia Suplicans explica que, en principio, es posible y permisible que un ministro ordenado responda a los deseos de las parejas que piden una bendición para su relación, incluso si no viven plenamente según las normas de la Iglesia.».





Arzobispo de Salzburgo, Mons. Franz Lackner realmente hizo eso Propuesta La línea explicativa del anuncio. Cuando se le preguntó cómo debería responder hoy un sacerdote a una solicitud de bendición para personas del mismo sexo, respondió: “Después de todo, ya no podemos decir que no”. No hay discriminación: sólo tú eres bendito.





La posición de la Conferencia Episcopal en Malawi es bien diferente: Sin discriminación, sin solo bendición. Los obispos del país del sur de África mostraron un fuerte sentido de la realidad. Después de resumir las diferencias artificiales contenidas en el anuncio, eligieron una línea por excelencia que se anunciaba en una sola línea. Aclaración“Para evitar confusión entre los creyentes, ordenamos, por razones pastorales, que en Malawi no se permita la bendición de las relaciones entre personas del mismo sexo”. Es una guerra de pastores.





Mayor oposición teológica del obispo de Astana, Mons. Thomas Pita y Mons. Asistente. Athanasius Schneider (aquí): “Ninguna de las expresiones contenidas en esta Declaración de la Santa Sede, ni siquiera las más hermosas, puede disminuir las consecuencias devastadoras y de gran alcance de este esfuerzo por legitimar estas bendiciones”.





A los obispos de Kazajstán El repite Obispo de la Diócesis de Orihuela Alicante, Mons. José Ignacio Monilla: “El amor pastoral es un llamado a bendecir a todos los pecadores, no a bendecir nuestros propios pecados… Por eso el Evangelio nos llama a bendecir a todos los que están abiertos al don de Dios, incluso a quienes lo experimentan. Estados emocionales desordenados sin darnos la fuerza para bendecir sus uniones contrarias al plan de Dios”.





Pero el cardenal Blase Cupich está contentode, invitado Noticias del VaticanoExpresó su satisfacción por este “llamado a los pastores a adoptar el enfoque pastoral para estar a disposición del pueblo”. En este sentido, “la declaración representa un paso adelante”. En la misma línea afirmó también el obispo de Amberes, monseñor Bonny: “Nos ayuda a avanzar”. anunciante Obispo.





Breve expresión de acuerdo de Bonnie. Es particularmente interesante y merece una reflexión más profunda. Recordamos, en efecto, que sólo nueve meses antes había hablado en el Sínodo alemán diciendo que los obispos belgas ya habían bendecido a todas las parejas ilegítimas, con la aprobación del Papa. No hubo ninguna negación por parte de la oficina de prensa del Vaticano, simplemente porque Boni decía la verdad y ahora tenemos una confirmación clara de ello. Pero el punto relevante es otro; En aquella ocasión, el obispo de Amberes lo había anunciado públicamente durante la visita máximo, Los obispos belgas habían informado a Francisco que estaban preparando un sencillo ritual para bendecir a las parejas ilegítimas, incluidas las del mismo sexo: “También hablamos con el Papa sobre esto. “Es tu decisión, lo puedo entender”, dijo. Lo importante para él es seguir siendo sabio y permanecer unido. Preguntó dos veces: ¿Están todos de acuerdo? ¿Caminan juntos? Dijimos: sí. Ahora, Mons. Boni se siente ayudado a “hacer avanzar” este camino litúrgico inaugurado por los obispos belgas.





El hecho es relevante, porque revela que fue el Papa quien aprobó la última declaración, que descarta explícitamente la existencia de rituales o formalización de estas bendiciones, es el mismo que apoyó la decisión de los obispos belgas de hacer exactamente lo contrario. Si a esto le sumamos que fue el propio Papa quien lo permitió hace dos años Respuesta Quienes negaron la posibilidad de bendecir a parejas ilegítimas y del mismo sexo, en virtud del significado esencial de la bendición, tenemos una imagen bastante clara. Las sutilezas de la fantasía Oración por la confianza, haciendo imposible separar las bendiciones como sacramentos de las bendiciones como no sacramentos – señalemos simplemente que el Catecismo de la Iglesia Católica sitúa las bendiciones entre los sacramentos (N° 1671-3) y no entre la religiosidad popular (N° 1704) . -6) – Su único objetivo es preparar paulatinamente el proceso de digestión de los bocados más indigeribles.





Que el Papa Francisco haya aprobado el nuevo documentoLa cláusula que prohíbe la preparación de rituales, si bien hace unos meses aprobó la decisión de los obispos de preparar rituales, dice mucho sobre la fiabilidad de estas “restricciones”. Y también sobre la fiabilidad del Papa, que cada vez parece más jesuita con matices maquiavélicos. Las “bendiciones simples” se convertirán en algo habitual muy rápidamente y allanarán el camino para un nuevo salto de calidad. Los más atrevidos presionarán inmediatamente para que se celebre una ceremonia similar a una boda, confiando en que la Santa Sede no se cansará de precipitarse a condenarlos. Todos estarán de acuerdo en que no hay ruptura, porque “la doctrina del matrimonio es segura”, mientras que pronto quedará claro en los sentimientos de la gente que la Iglesia bendice la convivencia, el adulterio y la sodomía. Porque los signos comunican mucho más que las palabras: cuando ves a un sacerdote bendiciendo a una pareja irregular, no importan los sofismas.





La llegada de Fernandes a Roma tuvo una velocidad asombrosa Demoler la Iglesia, fortalecer la audacia de los revolucionarios y empujar a los vacilantes a rendirse y favorecer cada vez más las divisiones. El Papa y Tocho parecen volverse cada vez más agresivos contra el templo de Dios, sancionando la bendición de las relaciones inmorales que distorsionan nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, y creando confusión y división en la Iglesia, “templo del Dios vivo”. ” (2 Corintios 6:16).





Pero, no importa quéLa palabra de Dios no falla: “Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él” (1 Corintios 3:17).