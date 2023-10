“Todo el mundo culpa a los agentes, pero los clubes tomaron malas decisiones”.

el fiscal Giocondo Martorelli Habló durante el programa “Piazza Affari” de TMW Radio para comentar diversos temas.

¿Qué piensa sobre la situación de los fiscales?

“¿Cómo no pensar que no es correcto culpar a los fiscales? No se puede suponer que la deuda se deriva de los honorarios de los agentes. En este período, los agentes están siendo responsabilizados por la mala gestión empresarial. Ninguno de nosotros ha puesto nunca una pistola en la cabeza para hacer negocios: “En cada sector hay algo anormal, pero siempre con la complicidad de otros directivos”.

¿Sobre el nuevo reglamento de la FIFA?

“El coste de 600 dólares es simplemente para la inscripción. Pero lo anómalo son todos los costes causados ​​por estas cosas nuevas que la FIFA ha puesto en marcha. Todas estas cosas que tenemos que afrontar nunca se dicen. En lo que respecta a nuestro país, No sé si el reglamento será aceptado o no. No: “Puedes violar las leyes de tu país, piensa que esto se rechaza en Alemania y Bélgica”.

¿La posibilidad de conseguir un libro gratis trajo más problemas?

“Lo que pasó con Samardzic está claro para todos. Este chico no fue al Inter. No quiero entrar en detalles, pero todos sabemos que al final no fue al Inter. Para mí, a nivel profesional, “Con el debido respeto al Udinese, fue perjudicial”.