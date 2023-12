Trump descalificado de las primarias estadounidenses de 2024 por la Corte Suprema de Colorado

NUEVA YORK – El nombre de Donald Trump no debería aparecer en la boleta electoral para las próximas elecciones presidenciales, porque el 6 de enero de 2021 participó en una insurrección contra la Constitución. Es el explosivo fallo de la Corte Suprema de Colorado el que promete abrir una disputa legal capaz de paralizar todo el proceso de selección del próximo ocupante de la Casa Blanca.

La sección 3 de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos descalifica a las personas que participaron en la insurrección después de haber jurado defender la ley fundamental del país ocupando cargos públicos. Sobre esta base, en los últimos meses se ha abierto una polémica en la que muchos juristas creen que las autoridades de los cincuenta estados individuales tienen la capacidad de excluir a Trump de las próximas elecciones presidenciales, porque después de que prestó juramento para ingresar a la Casa Blanca el Enero 6. Había participado en 2021 en un intento de derrocar el orden constitucional y había animado a sus seguidores a manifestarse contra el Congreso, que se disponía a certificar la victoria de Joe Biden.

El Secretario de Estado de New Hampshire había considerado esta opción durante mucho tiempo, pero decidió que no podía actuar sin una dirección específica del tribunal. Por eso se presentaron demandas en su estado, en Minnesota, Michigan y Colorado. En los dos primeros casos, los jueces los desestimaron por fallas procesales, mientras que el tribunal de Michigan decidió no intervenir porque se trataba de un caso político. En Colorado, la jueza Sarah Wallace dictaminó que se produjo una insurrección el 6 de enero de 2021 y Trump participó en ella alentando a los manifestantes, pronunciando un discurso antes del ataque al Congreso y defendiéndolo con mensajes posteriores en Twitter. Wallace también dijo que los tribunales tienen la autoridad para hacer cumplir la Decimocuarta Enmienda, pero no llega al cargo de presidente, argumentando que la cláusula no se aplica al jefe de la Casa Blanca porque su trabajo y juramento son diferentes a los de cualquier otra persona. . El Tribunal de Apelaciones confirmó su fallo, pero ahora el Tribunal Supremo lo anuló, dictaminando que Wallace tenía razón en todo excepto en el último punto: la Sección 3 se aplica a todos los ciudadanos y, por tanto, también al presidente. Por lo tanto, el nombre de Trump debe ser eliminado de las boletas para las primarias republicanas y no puede aparecer en las boletas de las elecciones del próximo noviembre. Pero los jueces suspendieron el fallo para darle tiempo a Donald de apelar.

Es revelador que inmediatamente anunció que apelaría ante el Tribunal Supremo Federal, donde tiene una mayoría de seis jueces conservadores, tres de los cuales nominó, y ha utilizado el caso para hacer propaganda y recaudar fondos para su campaña.

Esta táctica funcionó en los otros cuatro casos penales en los que fue imputado, pues al presentarse como víctima de persecución política, presionó a sus seguidores para que lo apoyaran más. Saltó así a lo más alto de las encuestas en las primarias republicanas, y ahora también en las presidenciales. Pero el problema es que si la Corte Suprema federal decide que la Decimocuarta Enmienda se aplica a su caso, el caso se reabrirá en todo el país. Las demandas fluirán por todas partes, pero ningún tribunal tendrá el poder de anular el de Washington, y las autoridades electorales de los 50 estados no podrán evitar eliminar el nombre de Trump de las papeletas presidenciales. En ese momento, el riesgo de levantamientos violentos será muy real, pero las fuerzas del orden tendrán la autoridad legal para detenerlos. Pero si la Corte Suprema federal rechaza el fallo de la Corte Suprema de Colorado, Trump podrá utilizar la orden como herramienta de propaganda para afirmar que es víctima de una conspiración política orquestada con la colusión del sistema judicial.