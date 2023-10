Murieron el padre, la madre, los gemelos de 6 años y la hija menor

Una guerra sin prisioneros. Israel ya está de luto por cientos de víctimas. La misma suerte correrá Palestina, que se prepara para la ira de Jerusalén, herida en el corazón y lista para un contraataque que podría comenzar por tierra en las próximas 24-48 horas. El ataque de Hamás que ha sumido en la agitación a Oriente Medio ya ha dejado tras de sí un largo rastro de lágrimas y sangre.

Los rostros de personas inocentes que fueron asesinadas o tomadas como rehenes circulan en las redes sociales. Entre ellos se encuentran Tamar y Yonatan y sus hijas gemelas, Shashar y Arbel (6 años) y Omar el Joven (4 años). “Una familia entera fue aniquilada por los terroristas de Hamás”, escribió la cuenta israelí en el Canal X. Se encontraban en su casa en el Kibbutz Nir Oz, en el sur de Israel.

Israel, de la novedad al drama de Noé: secuestrado por Hamás

Violencia

Desde el sábado ya han muerto en Israel 700 personas. Pero Hamás mantuvo como rehenes a unas 130 personas. Pero Palestina llora 400 víctimas. Cifras que van a crecer significativamente. El periódico Independent informó que el ataque lanzado por los terroristas de Hamás contra el concierto terminó con “cientos de muertos y desaparecidos, y posiblemente tomados como rehenes, entre los jóvenes que participaban en el Nova Music Festival”. Numerosos vídeos muestran el ataque lanzado por los milicianos de Hamás con las primeras luces del día, abriendo fuego y escapando en medio del desierto. El festival de música electrónica de la naturaleza celebró Sucot cerca del Kibbutz Rem, cerca de la frontera con la Franja. Algunos de los niños reportados como desaparecidos han sido identificados por sus familias en videos reeditados desde Gaza que muestran a rehenes israelíes.

Los italianos están encerrados en el hotel de Jerusalén

38 ciudadanos italianos residentes en Verona, que fueron sorprendidos por el estallido de la guerra durante una peregrinación a Tierra Santa, están confinados en su hotel de Jerusalén, bien pero asustados. El set incluye 2 recién nacidos, 5 niños y 6 adolescentes. En Italia dieron la alarma contactando también con la región del Véneto y con el propio Luca Zaia, quien informó inmediatamente a Farnesina y está en contacto constante con ella. Es un grupo denominacional afiliado a la Iglesia de la Restauración de Verona. Salieron de aquí el 29 de septiembre y debían regresar el 7 de octubre.

Después de llegar a Tel Aviv, recorrieron Cisjordania y luego llegaron a Jerusalén. Se alojan en el St. Regis. “Aquí no están bromeando – dice por teléfono Jenny Senigallia, 36 años -, hemos sabido que ya han tomado rehenes extranjeros. Jerusalén parece muerta y no pasa ningún coche. Ayer escuchamos gritos de alegría palestina por las víctimas israelíes que cayeron como resultado del ataque”. “Ayer”, continúa la mujer, “nos dirigíamos al Muro Occidental cuando un misil pasó por encima de nuestras cabezas. No sabemos cómo. para regresar, y estamos apelando a nuestras autoridades diplomáticas. Se concluye que las dos únicas compañías que viajaban en avión eran dos compañías”. “Israir” e “Iya”: Pidieron 1.500 euros por un billete a Italia, y ahora todas las entradas están agotadas.

Lee el artículo completo

En Il Messaggero