Hoy, martes 10 de octubre, votamos en las elecciones que se celebrarán en Liberia, un país de África occidental del tamaño aproximado de Dinamarca y donde viven cinco millones de personas. Estamos votando para elegir al nuevo presidente y renovar el Parlamento, pero la atención se centra sobre todo en las elecciones presidenciales, especialmente en la nominación del actual Presidente George Weah para un segundo mandato.

Weah es un exfutbolista de gran éxito que jugó durante muchos años en Milán después de crecer en uno de los barrios marginales más pobres y violentos de Monrovia, la capital de Liberia. También gracias a su pasado como futbolista es muy popular en el país, y en 2017 fue elegido con más del 60 por ciento de los votos en las primeras elecciones democráticas desde la guerra civil, que duró 14 años y terminó en 2003. La presidenta Ellen Johnson Sirleaf recibió el Premio Nobel de la Paz. No volvió a presentarse debido al límite de dos mandatos impuesto por la constitución.

La elección de Weah en 2017 estuvo acompañada de grandes esperanzas de cambio en un país considerado durante mucho tiempo como uno de los más peligrosos e inestables de África Occidental. En cualquier caso, también lo fue Weah, fundador del populista Congreso para el Cambio Democrático. Amplio en promesas A sus votantes en diversos campos. Había dicho que eliminaría la corrupción, haría la educación más accesible, mejoraría la infraestructura e impulsaría la economía. También prometió mantener la paz y promover el proceso de reconciliación histórica mediante el establecimiento de un tribunal especial para determinar la responsabilidad por los crímenes sufridos por miles de personas durante la guerra civil.

En las elecciones de hoy, el principal oponente de Loya, de 57 años, es el mismo que en las elecciones de 2017: Joseph Bucaille, de 78 años, del Partido de la Unidad, de centroderecha. De hecho, Weah tiene 19 competidores, de los cuales sólo dos son mujeres, pero Boakai es el que tiene más probabilidades de ganar. Boakai ha construido su campaña sobre algunos de los reveses de Weah, cuyo mandato de seis años como presidente está más o menos a la mitad.

De hecho, Weah ha logrado ampliar el acceso a la educación pública, si no mejorar su calidad, y mantener las condiciones de paz existentes. Durante su mandato se llevaron a cabo una gran cantidad de obras públicas, incluida la construcción de carreteras, una carretera costera y dos nuevos hospitales, así como la renovación de viviendas públicas, instalaciones de salud y mercados en todo el país.

Pero Weah no logró los mismos buenos resultados en otros ámbitos en los que tanto insistió durante su campaña electoral: la corrupción, la economía y la investigación de los crímenes cometidos durante la guerra civil. Durante la campaña electoral, Boakai aprovechó precisamente estas cuestiones en un intento de restablecer el consenso contra Weah.

detrás No hacer seguimiento A pesar de la promesa de crear un tribunal para crímenes de guerra civil, Weah no parece haber logrado resolver el problema de la corrupción, que sigue estando muy extendida entre los políticos y los funcionarios públicos. Los últimos años han sido testigos de al menos dos grandes escándalos que provocaron fuertes protestas. En 2018 hubo desaparición Desde un puerto del país salen contenedores que contienen 100 millones de dólares liberianos (alrededor de medio millón de euros) recién impresos: más de 30 ex funcionarios del Banco Central de Liberia han sido acusados. En 2022, Estados Unidos impuso sanciones a tres destacados funcionarios liberianos por casos de corrupción: un ministro del gobierno de Weah, un fiscal y el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional de Liberia. Los tres dimitieron, pero no se han emprendido acciones legales contra ellos en Liberia.

Por último, las condiciones económicas en Liberia no han mejorado. Weah había prometido “cambiar las vidas de todo el pueblo liberiano”, pero el desempleo y la inflación aumentaron. Boakai basó su campaña electoral en el lema “rescate”, culpando a Weah de agravar una serie de problemas estructurales en el país y tratando de presentarse como una alternativa creíble y fiable.

Durante la campaña electoral también se produjeron incidentes violentos, especialmente en algunas zonas del país. El mes pasado hubo tres muertes.

2,4 millones de personas votarán en las elecciones de hoy. Para ser elegido en la primera vuelta en Liberia, un candidato debe recibir al menos el 50 por ciento de los votos. De lo contrario, se programará una segunda vuelta dos semanas después de la primera: así se espera.

