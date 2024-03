No puede pagar una fianza de 464 millones

Donald Trump no puede trabajar según lo previsto La fianza total de 464 millones de dólares fijada por su condena por fraude en Nueva York. Así lo afirman los abogados del expresidente en el recurso que presentaron hoy ante el Tribunal de Apelación, citando a un corredor de seguros que habla de “práctica imposibilidad”.

“Los esfuerzos realizados por el acusado demuestran que la fianza completa solicitada es imposible”, escribieron los abogados, acompañando la declaración jurada del mediador. Los abogados dicen que pasaron “incontables horas negociando con las compañías de seguros más grandes del mundo” y no Contacté a 30 empresas para cubrir el depósito.. “El monto determinado por la sentencia, con intereses, supera los $464 millones, y pocas empresas especializadas en fianzas contemplarían una cantidad tan grande”, señala el recurso.

Trump: “¿Baño de sangre? Por eso dije eso”.

Donald Trump acusa a los medios de difundir noticias falsas “Y sus aliados demócratas” acusados ​​de distorsionar intencionadamente sus declaraciones, que causaron enorme preocupación y controversia, sobre un “baño de sangre” en caso de su nueva derrota electoral: “Los medios de noticias falsas y sus aliados demócratas están destruyendo nuestra nación”. escribió el expresidente en el sitio web Truth Social: “Utilicé el término baño de sangre, aunque estaba bastante claro que sólo me refería a las importaciones permitidas por el delincuente Joe Biden que están acabando con nuestra industria automotriz”. “Los trabajadores, no sus líderes, entienden completamente lo que estoy diciendo. Y con el mandato de vehículos eléctricos de Biden, pronto no se fabricarán más automóviles en Estados Unidos, a menos que sea elegido presidente”, añadió, atacando al liderazgo de Los sindicatos automotrices se aliaron con Biden. Por lo tanto, la industria del automóvil florecerá como nunca antes”.