Proyectos de ley, hacia un adiós a una mayor protección: diez preguntas y respuestas para entender qué pasará

5) ¿Cuáles son los términos del nuevo servicio de Protección Progresiva?

Las condiciones económicas aplicables a los clientes del Servicio de Protección Escalonada (Stg) prevén la aplicabilidad, además de los componentes de la tarifa regulada, del componente precio (en €/kWh), para cubrir los costes de suministro de energía, en función de los valores de las cifras finales mensuales del PUN y del componente (el llamado “parámetro Gamma” (expresado en EUR/POD/año) se determinan en base a las ofertas realizadas por los operadores. Este componente es igual en todo el territorio nacional y se define como el promedio ponderado de los precios de concesión de subasta por el número de clientes presentes en cada región convertidos al servicio de protección progresiva. El componente en cuestión se determinará más cerca del 1 de julio, cuando comenzará a brindarse el servicio de protección por fases a los clientes locales no vulnerables, y luego se actualizará anualmente de acuerdo con la cantidad de clientes a los que se les brindó el servicio de protección por fases para diferentes categorías. . Áreas regionales.

6) ¿Quiénes son los proveedores que participan en TSG?

El nuevo proveedor fue seleccionado en el Servicio de Protección Escalonada como parte de un sistema de subasta gestionado por el comprador individual en base a la ruta marcada por Arera. Para identificar a los proveedores, el territorio italiano se dividió en 26 regiones. Estas son las combinaciones exitosas: Enel Energia (7 regiones, incluidas 6 del Norte y la ciudad de Roma; Hera Comm (7 regiones, incluidas 4 del Norte, 2 del Centro, 1 del Sur); Illumia (3 regiones, de las cuales 1 del Norte, 1 del Centro y 1) 1 Sur (E.ON) (un distrito en el norte); A2A Energia (dos distritos en el sur);

7) ¿Dónde puedo ver la lista de proveedores del nuevo servicio?

La lista está disponible en el sitio web de Arera y contiene detalles de los ganadores de la subasta desglosados ​​por región y el descuento propuesto durante el proceso de competencia. Sin embargo, entre mayo y junio, la Autoridad, a través del proyecto de ley, brindará comunicación sobre el nuevo proveedor a la Stg.

8) ¿Cuánto durará el régimen transitorio?

El servicio de protección progresiva tendrá una duración de tres años: a falta de indicación explícita, una vez transcurrido el plazo de prestación del TSG, el cliente será prestado por el propio operador del servicio en función de la oferta del mercado libre que más le convenga. En esencia, el cliente permanecerá en el mismo operador pero será trasladado al mercado duty free aplicando la propuesta más adecuada en ese momento entre las ofertas proporcionadas por el vendedor.

9) Si ya estás en duty free, ¿necesitas hacer algo antes de finales de junio?

Si eres un agente del libre mercado, vulnerable o invulnerable, y quieres permanecer en el libre mercado, no necesitas hacer nada. Si es un Cliente Vulnerable de Duty Free y desea acceder al Servicio de Protección Mejorada (que continuará para Clientes Vulnerables después del 1 de julio de 2024), debe enviar una solicitud al Operador del Servicio de Protección Mejorada de su área, que estará disponible en el sitio web de Arera (ver respuesta 4). Si aún no has sido identificado como cliente vulnerable (es decir, tu vulnerabilidad no se debe a la edad), también debes enviar el Servicio de Protección Mejorada al operador de tu zona. Formulario de autodeclaración. Finalmente, si eres cliente duty free no vulnerable y quieres volver al servicio de Protección Mejorada, podrás hacerlo hasta la expiración de este último (finales de junio porque a partir del 1 de julio el servicio de Protección Mejorada dará paso al servicio Escalonado Protección, a la que los clientes no vulnerables no podrán acceder).