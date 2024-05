Boeing Starliner despega hacia la plataforma de lanzamiento del primer vuelo de astronautas el 6 de mayo (fotos)

CABO CAÑAVERAL, Florida – ¡Que el poder de los cohetes te acompañe!

Un cohete Atlas V llegó a la plataforma de lanzamiento el sábado (4 de mayo), también el Día de Star Wars, en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, días antes de su histórica primera misión con astronautas. Al mando del impulsor de United Launch Alliance estaba la nave espacial Starliner de Boeing, que también realizará su primer vuelo con humanos a bordo después de su lanzamiento no antes del lunes (6 de mayo).

La ventana de lanzamiento inmediato se abre a las 10:34 p. m. EDT (02:34 GMT del martes 7 de mayo) y puede ver la histórica misión de la Estación Espacial Internacional (ISS) en vivo aquí en Space.com, cortesía de NASA TV.

La misión, llamada Crew Flight Test (CFT), enviará a lo alto a dos astronautas veteranos de la NASA y ex pilotos de pruebas de la Marina de los EE. UU.: Butch Wilmore comandará la misión y Sonny Williams será el piloto. El dúo está en cuarentena en el cercano Centro Espacial Kennedy.

Me uní a un grupo de unos 35 reporteros en una pequeña colina a aproximadamente una milla del Complejo de Lanzamiento Espacial 41 para el primer lanzamiento del cohete en Florida, donde el cohete siempre se dirigía en la dirección correcta hacia la plataforma.

Un fotógrafo con equipo de Star Wars observa a un Boeing Starliner, a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance, dirigirse a la plataforma de lanzamiento en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 4 de mayo de 2024. (Crédito de la imagen: Elizabeth Howell)

En agosto de 2006, intenté ver la misión STS-115 volar a la Estación Espacial Internacional. Entonces sucedió la vida. Durante mi vuelo desde Canadá a la Costa Espacial, la plataforma de lanzamiento del transbordador espacial Atlantis fue alcanzada por un rayo. Si bien la NASA se tomó un tiempo para verificar todos los sistemas, la tormenta tropical Ernesto avanzó por la costa.

Entonces, en lugar de lanzarlo, vi cómo remolcaban al Atlantis hacia el refugio; luego se detenía en su camino hacia el edificio de ensamblaje de vehículos y era remolcado de regreso a la plataforma de lanzamiento cuando la tormenta tropical se alejó lo suficiente como para convertirla en una opción segura. Definitivamente me perdí este lanzamiento, pero no me arrepiento, porque esta situación era única.

La redactora de Space.com, Elizabeth Howell, hace un gesto hacia un cohete Atlas V de United Launch Alliance, apilado con un Boeing Starliner, mientras el cohete se dirige a la plataforma de lanzamiento en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 4 de mayo de 2024. (Crédito de la imagen: Elizabeth Howell)

La presencia del Starliner aquí dos décadas después también es única, ya que fue la primera nave espacial en transportar astronautas al espacio desde Cabo Cañaveral desde el Apolo 7 el 11 de octubre de 1968.

Ningún ser humano ha volado en un cohete Atlas desde la misión Gordon Cooper Mercury-Atlas 9 el 15 de mayo de 1963 (casi exactamente 61 años antes del intento de lanzamiento del CFT Starliner).

Si el plan CFT va según lo previsto, Boeing pronto se unirá a SpaceX para enviar astronautas durante seis meses seguidos a la Estación Espacial Internacional. Esto se debe a que las dos compañías obtuvieron contratos comerciales de tripulación de la NASA en 2014, con Boeing por valor de 4.200 millones de dólares en ese momento, en comparación con los 2.600 millones de dólares de SpaceX.

La nave espacial Starliner de Boeing, a bordo de un cohete Atlas V de United Launch Alliance, se dirige hacia la plataforma de lanzamiento en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral el 4 de mayo de 2024. Junto a ella hay una instalación de apilamiento de ULA. (Crédito de la foto: Miguel J. Rodríguez Carrillo/AFP vía Getty Images)

Si bien SpaceX ha enviado 12 misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional desde 2020, incluido un vuelo de prueba de astronautas, Starliner ha esperado cuatro años más. El primer vuelo de Boeing a la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2019 encontró tantos errores informáticos que el Starliner no pudo alcanzar su órbita designada. Después del estallido de la pandemia de COVID-19 y decenas de reparaciones, el Starliner finalmente realizó con éxito un segundo vuelo de prueba no tripulado en mayo de 2022.

También se esperaba que el CFT se lanzara antes, más recientemente en 2023. Pero los problemas críticos encontrados el año pasado retrasaron el lanzamiento, ya que los funcionarios de Boeing intentaron abordar los problemas con las cargas en los paracaídas principales de la cápsula, así como con los cables cubiertos con cinta inflamable.

La NASA y Boeing han revisado cuidadosamente todos los detalles antes de este vuelo y confirmaron en una conferencia de prensa el viernes (3 de mayo) que todo está listo para avanzar en términos de seguridad. El tiempo también es favorable en un 95% para el intento de lanzamiento del lunes en la Costa Espacial; No obstante, las comprobaciones de aptitud técnica y buen tiempo continuarán hasta el momento del despegue.

La primera misión operativa de la nave espacial será Starliner-1, a más tardar en 2025, y enviará al menos tres astronautas a la ISS: Mike Finke de la NASA (que también sirve como astronauta de respaldo CFT), junto con Scott Tingle y Canadian de la NASA. Joshua Kutric de la Agencia Espacial (Capcom para CFT Ascension Phase).

La NASA planea reemplazar las naves espaciales Dragon de SpaceX y Starliner de Boeing enviando astronautas al menos cada seis meses desde suelo estadounidense. La nave espacial rusa Soyuz también seguirá enviando al espacio a algunos de los astronautas de la agencia, por razones técnicas y políticas.

Si bien la NASA tiene como objetivo hacer que estos vehículos tripulados comerciales estén operativos más allá de la vida útil de la ISS, se espera que el complejo orbital finalice sus operaciones en 2030. Rusia podría retirarse tan pronto como 2028, aunque todos los cronogramas están sujetos a cambios a medida que los países trabajen en el próximo. implementación. Programas espaciales de generación.