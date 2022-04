Dueños de perros advirtieron sobre virus altamente contagiosos que se propagan por el sur de Florida – CBS Miami

Miami (CBS Miami) — Miami-Dade Animal Services está instando a los dueños de perros a monitorear a sus mascotas en público a medida que una nueva enfermedad altamente contagiosa se propaga por el sur de Florida.

Se llama Complejo de Enfermedades Respiratorias Infecciosas (CIRDC).

Leer más: Carl Watts Jr. está acusado de disparar fatalmente a su esposa Chandell Harris en el Centro Comunitario Judío en North Miami Beach

“Una enfermedad respiratoria canina contagiosa es similar a la influenza canina o al resfriado común. Son múltiples virus que afectan el sistema respiratorio y causan síntomas respiratorios”, dijo la Dra. María Serrano, veterinaria de Servicios para Animales: Estornudos, tos y tos.

Servicios para Animales dijo que se han reportado varios casos de CIRDC en todo el sur de Florida. Instan a los dueños de perros a ayudar a proteger a sus mascotas manteniéndolos al día con las vacunas de rutina y lejos de lugares con varios perros.

“Manténgase alejado de los lugares donde se congregan los perros. Entonces, parques para perros, perreras, cualquier lugar donde haya muchos perros juntos. Además, evite el contacto nariz con nariz entre perros”, dijo Serrano.

Para proteger a las mascotas en su refugio, Animal Services ha suspendido temporalmente los siguientes servicios para sus perros hasta nuevo aviso.

Clínica de Bienestar – Esterilización / Cirugías de Esterilización, Vacunas, Microchips

Recibo – Entrega del propietario

Eventos de adopción de mascotas fuera del sitio

El virus se transmite por contacto directo con un perro infectado y por contacto con personas que han estado expuestas al virus. El virus puede transmitirse a la ropa y las manos de las personas y en cosas como tazones de comida/agua, collares/correas, juguetes y ropa de cama.

Sin embargo, puede eliminarse fácilmente con la mayoría de los desinfectantes, lavarse las manos con agua y jabón, lavar la ropa con regularidad, lavar los tazones y los juguetes con agua y jabón.

En Trails and Tails Park en Doral, algunos dueños de perros dijeron que nunca habían oído hablar de CIRDC.

Leer más: Los delincuentes se están aprovechando de la tendencia en auge de las criptomonedas

“No, no he oído hablar de eso. Es la primera vez que lo escucho”, dijo Giovoni Tardincella.

Cuando se le preguntó si estaba preocupado por eso, respondió: “En realidad, no. Esta es la tercera vez que la llevo a este parque. Camino a casa con él, pero en realidad no me preocupa”.

Ximena Aponte tenía poco o ningún interés.

“Hacemos deporte, comemos bien y sobre todo el Señor nos protegerá”, dijo Aponte. “No se trata de muchos perros. Siempre se trata de los perros de los vecinos y estos perros, pero no hay muchos perros”.

El Dr. Serrano dijo que el virus pasa a través de gotitas en el aire y es altamente contagioso. Ella dijo que los dueños de perros deberían tratarlo como COVID y mantener una distancia segura de otros perros porque puede ser potencialmente peligroso.

“Puede convertirse en algo más serio, neumonía, fiebre, letargo, no comer”, dijo.

Si tu perro comienza a mostrar síntomas, acude a tu veterinario porque existe una cura. Su perro puede recibir un régimen de antibióticos. El período de incubación es de tres y diez días. En el caso de infección, puede durar de dos semanas a un mes.

Mas noticias: La ciudad de Nueva York lanza una campaña para atraer a los residentes de Florida descontentos con la ley ‘No digas como yo’

Los humanos y los gatos no pueden infectarse con el virus.