Ternana, espectáculo de Bandecchi: “Le escupí a la afición y también les tuve que dar dos bofetadas” VÍDEO | primera página

bandichi pantallas en Terni, Después de derrotar a la patria Terni Ante el Cittadella 2-1, que supuso la dimisión del técnico Aurelio Andrezzoli. El mandamás se peleó con unos hinchas que se acercaron a la banca y les escupieron: “Sí, le escupo a la afición, pero me escupen en la cara. Soy un hombre y me hago respetable. Le rompo el engranaje a la gente violenta, a esa que se hace la tonta, a la gente que me lo dijo desde el primer día que llegué. negocian con acero. Entonces hágales saber que estoy hecho de acero”. jardines con mi dinero.Aquí se habla mucho pero no se hace nada.Esto es lo que soy,tengo Hoy me cabrearon y mandé a abuchear a los terni también, no solo a los peruanos.Hoy había 3000 personas en este f **estadio rey, y perdon si digo ‘estadio’, de ellos se quedaron 2000 para mandarnos a joder. Que les parece esto fan club Hagan una gira por Inglaterra y aprendan a ver como es el futbol . Amamos a nuestro equipo, además de reconstruir el estadio. Tal vez tire esto y reconstruya una maldita cosa, ni siquiera los taburetes de los que te voy a echar. ¿Escupes? Es cierto que escupen en mi cara y les escupí ¿Por qué crees que la segunda vez que viene un tonto y me escupe en la cara, me quedo aquí y escupo? otros, y yo no soy Jesucristo, y si tres de ellos me escupen, no sólo no los escupo, sino que si no hay zanja, también les daré una pizza en la cara”.