Premio FIFA Best Football: Messi vence a Mbappé. Ancelotti derrotado por Scaloni

Leo Messi ganó el premio FIFA “The Best” que se celebró esta noche en París. El campeón argentino, presente al igual que su compañero Mbappé, que finalizó segundo (Benzema, tercero, abandonó el evento), fue el más votado (52 de preferencia frente a 44 del francés) por el jurado integrado por capitanes y entrenadores de las selecciones. Equipos de todo el mundo, pero también de periodistas. Ante un público impresionante formado por muchos ex futbolistas, mujeres futbolistas y personalidades del mundo del fútbol (fenómeno Ronaldo, Cambiasso, Sneijder, Del Piero, Wenger, Desai, Drogba, Zanetti, Roberto Carlos, Bono, Nuno Gomez, Cannavaro, Capello , Djorkaeff, Makelele, Karembeu, Suazo, Richarlison, Laporta, Papen, Al-Khelaifi, Zenga y Collina, por nombrar algunos), el premio “Pulce” fue entregado por el Presidente de la FIFA Infantino quien dijo: “Messi y Mbappé, fueron grandes campeones En la final más hermosa de las finales de la Copa del Mundo más hermosas de la historia. Entonces todas las luces se fueron para Leo, que asistió a la velada junto a Mbappé, lo abrazó tras el anuncio y se rió con una sonrisa: “Es un placer estar aquí con todos vosotros, después de un año excepcional en el que ganamos el Mundial”. “Con Depo. Scaloni y todo el grupo. Fue una locura y coronó un sueño”. gente de Argentina, este recuerdo nos acompañará de por vida”.

el mejor entrenador

–

Carlo Ancelotti, entre los tres finalistas tras llevar al Real Madrid a ganar la Champions League, no pudo con Scaloni, tras renovar su contrato hasta 2026 con Argentina y ganar en Qatar. Carlito sabía cómo acabaría, además de la semifinal de Copa del Rey ante el Barcelona prevista para el jueves, y no viajó a París. El técnico de la Selección fue agasajado por Fabio Capello, poco después de ser abrazado por “su” Leo Messi. Scaloni dijo: “Agradezco a los 26 jugadores que nos dieron la gloria mundial, al presidente de la Federación Argentina y a todos los miembros de mi cuerpo técnico. No hay nada más hermoso que ver feliz a la gente de tu país. Nuestra victoria fue en Qatar”. Fue para ellos, mis padres, mi hermano y mi esposa”.