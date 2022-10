Presentando toda Roma entre jazz y lágrimas

Una fiesta al más puro estilo, organizada anoche en “ Linterna ‘, en el centro de Roma, desde Stephan El Shaarawy En su trigésimo cumpleaños, que tuvo lugar el jueves. Allí está gran parte del equipo, muchos empleados Roma Muestra a tus amigos, familiares y novias más cercanos. ludovica pagani Y algunos ex camaradas como Marco Emilia. Menú de pescado y sushi, el rojo lo domina todo, música de alta calidad con un famoso saxofonista jimmy sachs y DJ Isa Yaquinta . Un pastel faraónico, en el verdadero sentido de la palabra, completo con pirámides colocadas encima del pastel.

Shaarawy discurso que conmovió

Cuando se cortó la tarta, El Shaarawy quiso dar su discurso delante de todos los participantes: “Fue una velada inolvidable, los momentos que compartes con la gente son los mejores recuerdos que te llevarás en la vida. Por eso me gustaría citar una frase que me impactó de un aforismo, Serena Santorelli, quien dice: Las personas son los verdaderos lugares para detenerse. Una patria para la defensa y lugares para vivirAl final, aplausos y no pocas lágrimas.