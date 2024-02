Mercado sin parar: rumores, negociaciones y antecedentes el 13 de febrero

Un resumen de todas las novedades del mercado de fichajes de hoy que acaba de ser archivado. Entre rumores, negociaciones y detrás de escena, aquí están las noticias más importantes

Juventus, Danilo dijo no a Arabia Saudita. Manchester United ficha a Lautaro Martínez: es un pedido de Ten Hag. Turín, un nuevo intento con Tudor en caso de despedida de Ivan Juric. Milán, la disputa entre Sporting y Lille no es por Leo. El Barcelona no puede pagarle, el PSG está apático

Danilo no tiene intención de dejar la Juventus. En enero llegó una gran oferta por el capitán de la Juventus, pero la intención no es firmar un adiós a Italia. Efectivamente, la intención será llegar en el verano del Mundial de 2026, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá, con la camiseta de la Juventus. Sin embargo, es necesario llegar a un acuerdo dado que el contrato actual expira el 30 de junio de 2025, un año antes, pero no se tratará de dinero, dado que el propio Danilo está particularmente entretejido en el tejido de la Juve. Por lo que no haría falta una renovación al alza para mantenerlo en blanco y negro. No hay mucha prisa a decir verdad, por lo que es posible que al final de la temporada haya una discusión tranquila entre ambas partes para llegar a un acuerdo de extensión. Sin embargo, la situación es fluida y sin repercusiones: este verano se disputará la Copa América, otro gran evento para Brasil que Danilo no piensa perderse. Después de eso, es probable que comiencen las conversaciones de renovación.

Lautaro Martínez es uno de los grandes objetivos del Manchester United para la próxima temporada. Según informó Fichajes.net, el delantero del Inter es un pedido personal del técnico Erik ten Hag, quien adora al Toro y quiere intentar traerlo a Old Trafford para subir el nivel del equipo y poder disparar. Para objetivos de mayor prestigio en comparación con los objetivos actuales. El club nerazzurri y el propio jugador son muy optimistas sobre la renovación del contrato de la promoción del 97, que en cualquier caso tiene un contrato que expira en 2026, pero aún no se ha llegado a un acuerdo global. Si recibe una gran oferta en verano, quién sabe, Stephen Zhang podría flaquear y también dejar ir a su capitán y líder técnico. El plan del Manchester United para convencer al Inter es hacer una oferta muy alta, que seguramente debe superar los 100 millones de euros, porque esa es la valoración que el club tiene por él. Esta temporada ha disputado actualmente 30 partidos en Serie A, Coppa Italia, Champions League y Supercopa de Italia, marcando 22 goles y dando 5 asistencias, lo que no es un mal resultado para uno de los centrocampistas más fuertes del planeta. El Inter espera no perderlo y el Manchester United sueña con comprarlo. Uno de ellos quedará insatisfecho, queda por ver quién.

Hoy, el diario Tuttosport vuelve a hablar del futuro banco de suplentes del Torino, y está claro que parte de la situación relacionada con… Ivan Jurek: El técnico croata ha dejado claro públicamente que quiere valorar quedarse en el Bomb sólo en caso de alcanzar la Copa de Europa la próxima temporada. Es muy difícil lograr este objetivo en la actualidad. De este modo, el Director Vagnati y el Presidente El Cairo pueden empezar a mirar a su alrededor con mucha mayor convicción que en las últimas semanas. El diario explica que uno de los nombres que más nos gustan es el de Paolo Vanoli hoy en Venecia y luchando por el ascenso a la Liga italiana. El ex diputado de Conte es querido por sus conceptos y su personalidad y su nombramiento también sería posible gracias a la cláusula de rescisión. En su contrato con los jugadores del Lagoon: 600 mil euros en la Liga italiana, 1 millón de euros en la Liga italiana. El nombre Igor Tudor queda en un segundo plano, o más bien vuelve a primer plano: El exjugador del Hellas es algo querido por los dirigentes del Granata, no por los actuales. En el pasado parecía complicado acceder a su perfil debido a los múltiples intereses de clubes importantes, tanto italianos como extranjeros, pero hoy el escenario luce diferente. El Torino lo intentará, aunque sólo sea para poner a prueba su preparación, aunque todo quedará más claro una vez que se determinen los objetivos finales alcanzados en este torneo.

La disputa entre Sporting y Lille no involucrará a Rafael Leao. Así lo ha podido confirmar TMW de fuentes cercanas al jugador, lo que demuestra que el procedimiento es una situación ya conocida desde hace unos meses, incluso antes de que el delantero del Milan renovara el año pasado. Es algo que sólo concierne a los dos clubes, por lo que el Milan también es ajeno a esta dinámica. La compensación se centra en el uso específico de Léo en ese período histórico por parte de los franceses, después de que el portugués se desvinculara unilateralmente del Sporting de una forma que luego se consideró injusta. Además, en el momento de la firma del contrato con el Milán – y de la compensación pagada al Lille por la posterior entrega a los portugueses – se pidió al Lille una indemnización en caso de que se produjeran nuevos imprevistos en el caso. En resumen, Liao no tiene problemas legales por el momento. ¿Y en el mercado? Hoy hay rumores de que le quiere en el Barcelona como objetivo estratégico, pero lo cierto es que de momento sólo existe una cláusula de rescisión como referencia de quién le quiere: 175 millones de euros. Una cifra imposible para los blaugrana, que se están reconstruyendo después de años de gastos demenciales provocados por la llegada del Covid que ha provocado numerosas restricciones. Lo cierto es que el Milan podría plantearse venderle por menos, pero el margen de juego no es mucho: 150 millones. De momento, el PSG no está interesado, aunque fuentes del club francés saben que una renovación de Mbappé está más lejos que nunca y que Leao es una de las alternativas ideales. En definitiva, el destino del portugués en estos momentos es quedarse en Milán. Está agradecido a los rossoneri por ayudarle con sus problemas legales y no está nada satisfecho.

Mainz, Bo Henriksen es el nuevo entrenador. Man United busca un relanzamiento y tiene en la mira a dos judíos en Leverkusen. Bernardo Silva es el gran objetivo del Paris Saint-Germain para el verano: podría irse de la ciudad

Mainz anuncia su nuevo entrenador. está a punto de Bo Henriksen, el danés de 49 años que entrenó al Zurich hasta el pasado fin de semana. Un acuerdo hasta 2026 para él y una tarea compleja: Mainz está en el último lugar de la clasificación, a nueve puntos de la seguridad y a cuatro puntos de las rondas preliminares. Este es el tercer entrenador esta temporada después de Bo Svensson y Jan Siewert.

El Manchester United tiene los ojos puestos en dos joyas del Bayer Leverkusen de cara a la próxima temporada. Y según el Daily Mirror, los Red Devils han puesto sus ojos en él Jeremy Frimpong y Edmund Tapsoba. Ambos jugadores son los héroes de la increíble temporada del Bayer Leverkusen, terminando primeros en la Bundesliga y aún invictos. Ambos tienen contratos que vencen en 2028.

Bernardo Silva Ha estado vinculado durante mucho tiempo con otros clubes y el Barcelona parecía haberlo convencido de mudarse a España el verano pasado. Ahora bien, tal y como informa Fichajes.net, el realmente interesado en el extremo portugués del Manchester City es el Paris Saint-Germain, que quiere reforzarse con un excelente fichaje después de que algunos jugadores decepcionaran las expectativas. El inglés, pese a su posición en el partido de Pep Guardiola, no descarta de antemano su salida, y tras renovar su contrato con una cláusula de penalización de 60 millones de euros, podría marcharse. Luis Enrique aún no tiene claro si se quedará en el Parque de los Príncipes, pero ya ha dado luz verde a la operación, que pondría a todos de acuerdo. Sería difícil imaginar lo contrario dadas las cualidades excepcionales que posee el exjugador del Mónaco. El Paris Saint-Germain confía en poder llegar a un acuerdo por Bernardo Silva y está preparado para satisfacer las exigencias económicas del Manchester City. Para la categoría del 94, sería un regreso a la liga francesa, lo que también facilitaría su adaptación a Francia. Actualmente participó esta temporada en 28 partidos con Guardiola en la Premier League inglesa, FA Cup, Mundial de Clubes, Champions League y Community Shield, marcando 7 goles y brindando 4 asistencias.