Sudtirol en semifinales. Casiraghi se burla de Inzaghi y Regina

El primer árbitro de las eliminatorias serie b ha llegado: Para pasar la primera ronda, y pasar a la siguiente etapa de la postemporada, está Sudtirol. Tirol del Sur prevaleció 1-0 en Drosseau vs regina por Felipe Inzaghi. Para determinar el partido en el minuto 89 de Casiraghi Con una conclusión de 20 metros con una desviación crítica de Loiacono Lo que, de hecho, dejó fuera de combate a Contini. Ahora el equipo de Besoli se enfrentará al Bari en semifinales.

Sudtirol-Reggina, Partido

Los primeros 10′ con ida y vuelta: ocasión en el sexto minuto para Regina con mayor, que intentó el potente disparo desde fuera pero Bellozzi lo fijó. 3′ Ve y responde Sudtirol arriba con un doble intento OdogwuBien hecho Loiacono por estorbar. El primer descanso no ofrece un ritmo elevado, pero de los dos equipos está claro que la que más tiene el balón es Regina, que lo intenta con por Claire Y Hernani en rápida sucesión, pero no puede encontrar el camino a la meta. En el segundo tiempo, la música no cambió, ya que el equipo de Inzaghi golpeó el poste. bote. El efecto Marigold continúa, pero la producción ofensiva no se materializa en goles. Irónico cuanto menos, Sudtirol, que más sufrió a los 60 segundos de los 90 Encuentra una red de franquicias y cualificaciones gracias a Casiraghi. Tras la crisis de resultados en el campeonato, con un solo triunfo en los últimos 8 partidos de la temporada regular, Sudtirol se llevó la victoria: En semifinales le esperaba el París Michel Mignani.