Boban dimite de la UEFA | Gaceta

El croata sale de Nyon en desacuerdo con el cambio de estatuto que quiere Ceferin y que permitiría al presidente volver a presentarse después de 2027. Una 'carta abierta' de Zvoni para explicar sus motivos. UEFA: “salida de mutuo acuerdo”

Fabio Licari

Terremoto en la Asociación Europea de Fútbol. Zvon Boban se marcha. “Lo siento mucho, pero a regañadientes, dejo la UEFA”: así termina la carta abierta escrita por el ex “presidente del fútbol” en Nyon, elegido por el presidente Aleksander Ceferin como asesor personal en abril de 2021. en algunos temas cruciales en los que estuvo específicamente el motivo de su despedida. Boban, campeón de Milán y Croacia, anunció ayer su dimisión irrevocable, exigiendo incluso que no reciba ninguna bonificación por cese en el servicio. Una gran pérdida para Nyon que, en un futuro próximo, tendrá que afrontar las consecuencias de la sentencia del tribunal de la UE: a pesar de todas las restricciones al mérito deportivo previstas en el Tratado, los jueces de Luxemburgo también han permitido a los particulares crear una institución de torneos ( en este caso, la famosa Premier League que estará en completo conflicto con la Champions League).

Mandato presidencial — En el centro de esta cuestión se encuentra la decisión de revisar el estatuto de los mandatos presidenciales. Se trata de un cambio que Boban, y no sólo él, considera incompatible con los valores en los que debería inspirarse la nueva Asociación Europea de Fútbol. Después de las elecciones de septiembre de 2016, Ceferin introdujo un límite de tres mandatos para la presidencia. Como resultado, no podrá volver a presentar su candidatura en 2027. El 8 de febrero se convocará la Conferencia de París para votar un cambio que, en cambio, permitiría a Eslovenia reelegirlo nuevamente (en teoría y ni siquiera el último) gracias a la nueva interpretación del artículo: el límite de 12 años se aplica a los que se postulan después de que la norma entre en vigor, pero no a los elegidos antes, como Ceferin. READ Rubiales no se rinde tras besar al futbolista: "Fue consensuado". Y el gobierno español inicia los trámites para eliminarlo

Oposición completa — Ceferin nunca ha hablado de la posibilidad de reelección. En una entrevista con The Telegraph ese día, dijo: “No me comprometo a nada. Estoy corriendo, no estoy corriendo. Esperemos”. Para Boban, ampliar el mandato de los miembros del Comité Ejecutivo que pueden ser reelegidos después de cumplir 70 años (como el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, ​​Gravina) también es problemático. El técnico croata volvió a escribir: “Se trata de una propuesta para modificar el estatuto de la UEFA y permitir que el propio presidente vuelva a presentarse después de esta legislatura, que se suponía que sería la última. Después de que le expresé mi profunda preocupación y total desaprobación, el presidente respondió que no había ningún problema legal ni ético para él y que perseguiría sus aspiraciones sin ninguna duda”.

Votar en París — Si el Congreso da su visto bueno para modificar el estatuto, oficialmente no habrá problema legal. Pero desde el punto de vista moral es diferente: Ceferin debía representar a la nueva UEFA, y esta decisión es un paso atrás innecesario. “Irónicamente – continúa Boban en la carta – en 2017, fue el propio Ceferin quien propuso y lanzó un paquete de reformas que negaban claramente esta posibilidad: reglas que supuestamente debían proteger a la UEFA y al fútbol europeo de la “mala gobernanza” que era “ El trabajo método de todo el antiguo sistema. Es excepcional para el fútbol y también para el propio Ceferin. Esta ruptura con esos valores al anular las reformas más importantes es sorprendente e incomprensible, especialmente en este momento”. El Congreso seguramente votará a favor, pero hay que descartar el consenso: deben estar en contra de los cuatro británicos, Irlanda y Escandinavia. , Moldavia y Rumanía, liderados por Razvan Burleanu, que está considerando presentarse a las elecciones en 2027 para recoger los votos de los electores. No están satisfechos. Por el número de votos de la “oposición” se comprenderá el grado de oposición que recibió la idea de Ceferin. READ Napoli, renovación de Osimhen: fichaje en camino, tendrá un excelente sueldo | primera página

Otro capitulo — Esta no es la primera “ruptura” de Boban. En junio de 2019 dejó el cargo de secretario general adjunto de la FIFA y asesor especial del presidente Infantino para perseguir el sueño del Milan junto a Paolo Maldini. Pero fue despedido en marzo de 2020 por criticar al director ejecutivo Gazidis y al Fondo Elliott en una entrevista: el tribunal decidió entonces que se trataba de opiniones legítimas. Ahora adiós a la UEFA: “Entiendo muy bien que nada es perfecto, al menos yo lo soy, y sé muy bien que debemos aceptar la lógica del compromiso, pero ante esta realidad, si la acepto, seré contra la regla común”. Principios y valores en los que creo firmemente. “Y no soy un fenómeno, porque ciertamente no soy el único que piensa de esta manera”.

Algunas líneas de la UEFA — La frialdad del divorcio también queda patente en el magro comunicado emitido por la UEFA pocos minutos después del memorando de Boban. “La UEFA se complace en anunciar que Zvonimir Boban dejará la organización de mutuo acuerdo. Boban se unió a la UEFA en 2021 como Jefe de Fútbol y ha iniciado una serie de importantes proyectos de desarrollo técnico, incluida la Junta Directiva de la UEFA y el Foro de Fútbol de la UEFA “UEFA Gracias al Sr. Boban por su compromiso y le deseo buena suerte en su futura carrera.”