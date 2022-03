“No he disfrutado los últimos cinco años en el United, me pregunto cuál es mi papel. Sufrí de depresión”

Ahora parece que la aventura de Paul Pogba en el Manchester United ha llegado a su fin. Esto es lo que se puede deducir de sus palabras en Le Figaro: “Tengo que ser honesto. No me gustaron nada los últimos cinco años. Y de nuevo este año no ganaremos nada… ya sea en Manchester o otro club quiero ganar trofeos”. Con Francia todo está bien. Juego, lo hago en mi liga, siento la confianza del entrenador y de mis compañeros. En Manchester es difícil tener la misma regularidad cuando hay muchas tantos cambios, tanto en los roles como en los roles de mis compañeros en el equipo o en los sistemas de juego. Con Bleos tengo mi liga, en Manchester, ¿cuál es mi rol, me pregunto?”.





Luego admitió: “He tenido depresión en mi carrera, pero no hablamos de eso. A veces no sabes que lo estás, solo quieres aislarte y estar solo: son signos inequívocos. “





Sobre el robo en casa que sufrió durante el partido contra el Atlético de Madrid: “Mi familia y yo estamos bien. Tuve una semana bastante sorprendente, empezó a darse cuenta de que yo no iba a jugar desde el principio. Luego nos despidieron”. y despues de llegar a casa me entere que mi casa habia sido asaltada desde hace tres personas. Abrieron la caja fuerte en la que estaban las joyas de mi madre, mi guapo campeon mundial… Lo que mas me asusto fue que mis dos hijos estaban en casa con la niñera durante el accidente. Escuché todo, llamó a mi esposa y seguridad, luego se encerró en una habitación con los niños. Durante varios días estuvo en estado de shock. Lo más importante es que mis hijos estén sanos”.