«¿Roma sin dinero? No, acercamiento al bar» – Corriere.it

“Cuando pides dinero público para organizar un evento deportivo, no puedes hacerlo al estilo pub. No se puede pensar que una buena oferta que genere entusiasmo popular sea suficiente para que el gobierno se acerque inmediatamente y le financie. si alguien quiere Campeonato Mundial de Atletismo en Roma Si hubiera tenido un enfoque que respetara las instituciones y los procedimientos y hubiera actuado en el momento adecuado, no habríamos llegado a esta etapa”. Ministro de Deportes Andrea Aboudí Rechaza al remitente las acusaciones de no apoyar la candidatura que, para usar el lenguaje del atletismo, Italia ni siquiera ha tomado el camino correcto: pocas horas antes del desafío con Pekín por la asignación del Mundial de 2027, ayer en Glasgow Vidal retiró su candidatura “por la ausencia de requisitos mínimos para participar en el cotejo”. Idiota bien publicitado: Aboudi advirtió al presidente Mai la semana pasada que “en ausencia de una autorización regulatoria específica, formalizar los compromisos de gasto requeridos no es técnicamente posible”. el El Mundial se celebrará en Beijing, India tiene un candidato fuerte para 2029.

“El gobierno hizo todo lo que pudo – explica Al-Aboudi – pidiendo nuevamente a Vidal el pasado mes de noviembre Plan de ACCION Lo cual se había necesitado antes, pero no llegó hasta el 24 de enero. Con todas las buenas intenciones, ha resultado imposible encontrar salvaguardias generales para cubrir este problema. El requisito es de 85 millones de eurosL. A continuación, el Ministro reprendió duramente al asesor deportivo capitolino, Alessandro Onorato (“Su tono es sorprendente: a 100 días del Campeonato de Europa de atletismo, todavía estamos esperando saber la contribución de la Roma Capitale al evento”) y explicó que “es un maravilloso evento deportivo, el evento es motivo de satisfacción, pero “supone un enfoque acorde con los compromisos económicos que deben asumirse. Cuando se trata de garantías de decenas y decenas de millones de euros, ya no es sólo una cuestión de matemáticas, sino más bien una cuestión de gestión empresarial y evaluaciones cuidadosas y no de un enfoque duro y emocional.” READ Mourinho regala botas a Felix Avena Jian. De fondo está el comentario racista que avergüenza a los gitanos: "Adentro hay plátanos".

Desde hace algún tiempo circulan indicios de que la nominación podría fracasar y no estaban relacionados únicamente con la falta de financiación pública. Hace dos meses, tras una serie de advertencias de una federación continental preocupada, Deportes y Salud Ha intervenido a través de una comisión blanda en el comité organizador del Campeonato de Europa que se celebrará en Roma el próximo junio, con mucho retraso: no es una buena tarjeta de presentación para un evento menos complejo que la Copa del Mundo. “En octubre, noviembre y diciembre – explica Aboudi – nos enfrentamos a grandes dificultades para los europeos, en una situación casi impresentable. Le ponemos el parche. Pero ¿cómo podemos pensar en organizarlo? El Mundial cuesta diez veces esa cantidad ¿Sin asegurar lo que nos espera en junio y con Roma Capital, que aún no ha determinado la aportación económica? “Es bonito ir a desfiles de moda, inauguraciones y conciertos, pero no se pueden hacer declaraciones irresponsables”.