Milán, Cardinale: Pioli está bien, no me despiden sólo por eso. Pero vaya traslado, estaré aquí mucho tiempo'|Primágina

Por los pasos adelante que también dio el equipo de Stefano Pioli en el partido que acabó 3-0 ante el Rennes. “Estoy muy satisfecho con lo que vi, partidos como este dan mucha confianza a los jugadores y eso era necesario.“, declaró Redbird Number One en su entrevista. Corriere della Sera. Lo que amplió el concepto para incluir la etapa que atraviesa el nuevo proyecto artístico, que comenzó el verano pasado y que, según el propio cardenal, no logró todos los resultados esperados, entre la Liga de Campeones, que perdió rápidamente, y el Scudetto. La carrera de la que el Milán salió temprano.

Belinda Bewley – “Hemos cambiado mucho y se necesita tiempo para crear un equipo cohesionado. Sin embargo, estamos creciendo y acercándonos al segundo lugar, y hay que darle crédito a los jugadores, al cuerpo técnico y al entrenador. Seré feliz cuando ganemos la Liga de Campeones. pero Estar descontento en un momento determinado no significa necesariamente despedir al entrenador. Creo que Pioli está haciendo un buen trabajo en una situación difícil, con un equipo muy renovado, y no tengo la tentación de despedir a alguien sólo para cambiar algo. Yo digo: el campeonato aún es largo, puede pasar cualquier cosa, ya veremos. Necesitamos mejorar en muchas cosas, en las lesiones por ejemplo. Todos, empezando por mí, debemos hacerlo mejor. Pero no me rendiré, estaré aquí por mucho tiempo. “Nadie quiere ganar más que yo”, reiteró Cardinale en su chat. mensajero.

me quedo aqui – Un tema igualmente candente en comparación con el futuro de Pioli es el relacionado con… Rumores sobre la posible venta de parte o la totalidad del club Al dinero del Medio Oriente, donde Redbird y Jerry Cardenal También presumen de intereses diferentes: “Quiero ser categórico: está completamente equivocado. Estoy aquí para quedarme por un largo tiempo, tengo trabajo que hacer. Estoy comprometido a devolver al Milán a lo más alto de la Liga italiana y de Europa y no me detendré antes de lograr estos resultados. Y cuando lleguemos a ellos, querré llegar a ellos otra vez. Lo siento por los fans, porque se les hace pensar en una inestabilidad inexistente al imaginar cambios irreales en la estructura corporativa. No me permito distraerme y concentrarme en las cosas que hay que hacer. Tomemos por ejemplo también Fecha de Préstamo del vendedor Firmé con Elliott. Yo era quien lo quería, porque Elliot hizo un gran trabajo. Nadie me puso un arma en la cabeza. Puedes no estar de acuerdo con mis estrategias, pero no las inventes. Soy un experto en finanzas corporativas: suponer que estoy luchando después de 18 meses de tomar estas decisiones no tiene fundamento. “Sería mejor estimular el debate sobre cómo hacer que la Liga italiana vuelva a ser un campeonato de referencia, o sobre la importancia de los estadios modernos para los clubes”.

estadio – Hablando de eso, Jerry Cardinale se expresó en estos términos en un proyecto El nuevo estadio del AC Milannuevamente desde las páginas Corriere della Sera: “Estoy muy satisfecho con los avances que estamos haciendo, ciertamente muchos en 18 meses, para construir el primer estadio nuevo en Italia desde 2011, con una capacidad de 70.000 asientos. ¿San Siro revisitado? No lo creo en este momentoPero cada opción merece atención”.