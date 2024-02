2-1 en el primer set

Sinner no piensa en la posibilidad de convertirse en el número 3 del mundo: “Es un partido importante para redescubrir mi nivel en el campo. Sé que si gano avanzaremos, pero no pienso en eso. Todavía tengo mucho trabajo por hacer. Si lo merezco seré el número tres, de lo contrario seguiré siendo el número cuatro. Lo más importante es creerlo. A ver cómo me va, estoy muy tranquilo”.