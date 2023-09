La venganza de Evenpool. Acceso al ranking y calificación general

LARA-BELAGUA (España), 9 de septiembre de 2023 – No Etapa 14 de Vuelta 2023 Representa una venganza parcial por Remco Evenepoel Que, tras el colapso de ayer Coronel Dubisclogró hacer un buen escape y rápidamente hacer un vacío con él. bardet romano. Los dos avanzan de común acuerdo a una distancia de hasta 4 kilómetros de la meta, cuando el belga despega y llora para obtener una gran satisfacción, pero suficiente para borrar la amargura que sintió sólo un día antes, que marcó el Fin del sueño de volver al primer podio de la carrera española. En este sentido, persiste un claro dominio Jumbo Vizma, que prácticamente sin demasiada preocupación controla un grupo ahora casi adormecido por el monopolio amarillo y negro. La voluntad del escuadrón holandés de controlar todos los asuntos del pelotón también podría haber llevado a la reducción del proyecto. Bola igualada, ya no representa ningún peligro y puede que haya quedado libre precisamente a la vista del vuelo realizado ayer. Nada mal para el belga, que evita hacer preguntas mientras rompe la camiseta azul de lunares Jonas Vengegardmientras que el rojo permanece muy firme en los hombros. Seb Kos. allá Etapa 15el Pamplona-Leconberry a 158,5 kilómetrosEl telón caerá en la segunda semana de Vuelta Todavía en la marca de escalada: habrá subida 3 galones por minuto Lo que se presta a ataques a distancia por parte de especialistas y a alguna potencial acción por parte de quienes quieran intentar cambiar nuevamente el aspecto de la clasificación general. Este último escenario parece, a la luz de lo que hemos visto hoy, bastante improbable: el grupo parece físicamente cansado, pero, sobre todo, mentalmente frustrado por el predominio del control. Jumbo-Vismaquienes ocuparon toda la etapa parcial sin realizar ningún esfuerzo especial. Todo ello mientras te permites el lujo de elegir al capitán en el camino: siempre asumiendo que es el Joker. Porquela persona que jugó todo Grandes Tours Esta temporada no fue un movimiento deliberado sobre la mesa para sorprender a los oponentes. Entre ellos también se encuentra A Incluso encuesta quien hoy, quizás por primera vez en su aún joven carrera, muestra su lado humano con lágrimas que esconden muchos sentimientos: y sobre todo arrepentimiento por lo que pudo haber sido y lo que no pasó.

El comienzo de la ruptura se caracteriza por la constante búsqueda de la fuga: incluso intenta Remco Evenepoel (Soudal Rapid) busca la salvación tras el hundimiento que ayer le costó la rendición en la general. El belga también supo entrar en el buen ataque que está mostrando Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), Damián Caruso, Camille Graddick (Bahréin sale victorioso), Juan Pedro López, Amanuel Gebregzapierre (caminata liddell), bardet romano, Alberto Daeniz, cris hamilton (Equipo DSM Firmenich), Leonard está latente (Bora-Hansgrohe), Roy Costa, Simone Petelli, Julio Johansen (intermarché-circus-wante), Nelson Oliva (Equipo Movistar), Robin Fernández, André Carvalho (cofidis), Michael Storer, Clemente Davy (Groupama-FDJ), jonathan castroviejo (Ineos Granaderos), Sean Quinn, Stefan Bisseger (EF Education-Easy Post), Lennert van Eetvelt Destino Lotte, Kevin Vaukelin, Kevin Ledanois (Equipo Arkia-Samsic), Joel Nicolaou (Caja Rural-Seguros RGA) e José Manuel Díaz (Burgos-BH). Este equipo se está acercando. Con caballo (11,1 kilómetros Con pendiente media8,7% y máximo 14%), mientras la ceja sonríe a la rienda Bola igualadaque baja con Bardet. La pareja protagonista avanza Puerto de Laro (14,9 kilómetros Con pendiente media8% y máximo dieciséis%), en las primeras pistas Almacenar Se embarca solo en su persecución. Detrás del australiano, por su parte, está el equipo formado por castroviejo, López Y Van EetveltAunque como grupo parecen estar enfrentando algunas dificultades Marcos Soler Y Joao Almeida (Equipo de Emiratos Árabes Unidos). El primer ataque lo despide. Juan Ayuso (Emirates Team): Todos los grandes nombres responden sin mayores problemas a las dos palas del español. La ceja sigue sonriendo. Incluso encuestaque ahora coloca la camisa azul de lunares sobre sus hombros. Jonas Vengegard (Jumbo-Visma). Sorprendentemente, el belga intenta ser sarcástico. Bardet Sobre el puerto de laza (3,4 kilómetros Con pendiente media 6,3%), prácticamente la subida más fácil del día: el francés responde a la carrera sin muchos problemas, pero todavía tiene que rendirse en cima. En un grupo hay Bahréin sale victorioso Intenta una breve aceleración, mientras detrás de los dos que van delante hay un trío de Almacenar, castroviejo Y Van Eetvelt. mientras, Bardet Se consuela ganando la meta voladora Ostaroz: Introducción a la subida final, y Puerto de Belagua (9,5 kilómetros Con pendiente media 6,3% y máximo 10%), que en la primera parte se muestra muy tranquilo tanto por parte de la pareja protagonista como del grupo. La primera sacudida llega a 4 km de la meta, cuando Bardet Pierde la conexión de Incluso encuesta, que corre solo hasta la meta, cruza primero entre lágrimas. Pero en el grupo se prende la mecha david de la cruz (Equipo Astana Kazajstán), controlado desde corta distancia: por lo demás, poco o nada sucede, lo que a uno le agrada Jumbo Vizma Fuerte, muy fuerte, pero quizás por el momento también sin competidores particularmente fiables.

Llega la clasificación de etapas 14 Vuelta 2023

1) Remco Evenepoel (TGV) en 4:13’38” 2) Romain Bardet (DSM) +1’12” 3) Lienert van Eetvelt (LTD) +6’33” 4) Jonathan Castroviejo (IGD) ) +6′ 35” 5) Michael Storer (GFC) +7’24” 6) David De La Cruz (AST) +8’21” 7) Alexander Vlasov (BOH) +8’22” 8) Seb Kose (TGV) +8’22” 9) Bolas de Agua (TBV) +8’22” 10) Juan Ayuso (UAD) +8’22”

Clasificación general de la Vuelta 2023

1) Sepp Kuss (Tailandia) en 51:04’54” 2) Primoz Roglic (Tailandia) +1’37” 3) Jonas Vengegaard (Tailandia) +1’44” 4) Juan Ayuso (UAD) +2 ’37” 5) Enrique Mas (MOV) +3’06” 6) Marc Soler (UAD) +3’10” 7) Mikel Landa (TBV) +4’12” 8) Alexander Vlasov (BOH) +5′ 02” 9) Sian Oetdebricks (BOH) +5’30” 10) Joao Almeida (UAD) +8’39”