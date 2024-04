Empoli-Torino 3-2, Juric: “Hicimos un gran partido, fue el destino”

Has encajado goles en tus buenos momentos. ¿Perdiste este juego porque intentaste ganarlo y te atraparon? “No, porque cuando el marcador estaba 2-2 tuvimos otra oportunidad de marcar. No es que hayamos reaccionado violentamente. Era una situación normal y manejable, de esas que pasan muchas veces. Raúl tomó una mala decisión y nosotros pagamos el precio. Si miramos las estadísticas, no hay mucho que decir sobre el rendimiento, pero cometimos grandes errores en los tres goles. ¿Qué debería decir? En el partido creo que jugamos muy bien en términos de juego e intensidad, pero logramos encajar tres goles, lamentablemente así fue.“.

¿Cree que el objetivo europeo se ha visto comprometido? “Cuando el equipo juega bien pero los jugadores cometen errores, me enojo menos, y si eso sucede, me decepciono. Cuando veo cómo juega el equipo, cómo se mueve en el campo y cómo sigue jugando cuando pierde, me siento confiado. Esperemos que no tengamos más contagios. Ahora preparémonos bien para el derbi. He visto bien al equipo desde hace meses. Sin embargo, esta derrota no fue necesaria. Sin embargo, estoy convencido de que seguiremos jugando bien en los últimos siete partidos.“.