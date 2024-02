Equivocado en semifinales de Rotterdam 2024: Raonic se retira en el segundo set

Sólo en Sky se juega un gran tenis durante todo el año. Participar



Raonic vince il 2° game del 2° set, poi però alza bandiera bianca. Il problema alla gamba destra avuto nel primo set evidentemente non è stato superato. Milos si ritira dopo aver perso 7-6 il primo set e sull’1-1 del secondo. Sinner vola così in semifinale, dove affronterà sabato il padrone di casa Tallon Griekspoor. Sarà la rivincita della semifinale del 2023, che vide l’azzurro imporsi in 2 set. Per Jannik 13^ vittoria di fila, la 30^ nelle ultime 32 partite e la 200^ nel circuito. Da vivere domani alle 19.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW



”,”postId”:”6958eadd-fbb9-43ae-ae4c-3c60a58f7069″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:51:15.230Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:51:15+0100″,”altBackground”:false,”title”:”2° game: Raonic tiene il servizio, 1-1 con Sinner”,”content”:”

Si vede anche il serve and volley in questo game per Raonic, che pareggia i conti lasciando un solo 15 a Sinner

“,”postId”:”578e8cb9-5103-4e53-ab22-6e2b0f1db1be”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:48:51.250Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:48:51+0100″,”altBackground”:false,”title”:”1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Raonic”,”content”:”

Ottimo avvio di Jannik, che lascia un solo 15 a Raonic

“,”postId”:”f3458ff5-76fe-44c0-a8c4-05b705624ef2″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:46:23.622Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:46:23+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

2° SET AL VIA! Servizio Sinner

“,”postId”:”e03a6e3e-4b5a-4265-80b7-2827aba535f2″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:44:02.919Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:44:02+0100″,”altBackground”:false,”title”:”Sinner vince il 1° set! 7-6 con Raonic”,”content”:”

Che fatica! Jannik Sinner vince il primo set contro un Milos Raonic fantastico: 7-6 dopo quasi un’ora, con un tie-break vinto 7-4. Canadese fantastico al servizio (10 ace) e azzurro freddo nei momenti delicati, come quando ha annullato due set point consecutivi nel 10° game

“,”postId”:”c702cd9b-67b0-409f-9f2b-ce5902b62fad”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:42:55.540Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:42:55+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 6-4 tie-break LIVE

“,”postId”:”97878699-9010-48ff-bd0b-9c622200fbb1″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:42:11.645Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:42:11+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 5-4 tie-break LIVE

“,”postId”:”53e34516-5af2-4e0b-b203-74f0e414f752″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:41:43.866Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:41:43+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 5-3 tie-break LIVE

“,”postId”:”1e866eeb-e90b-44a8-99bc-3b09db2e2514″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:40:59.503Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:40:59+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 5-2 tie-break LIVE

“,”postId”:”f05904a2-1e88-4680-86da-a5e504e9ae09″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:39:48.692Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:39:48+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 4-2 tie-break LIVE

“,”postId”:”dd8ccb82-0a58-407b-8b5b-26c296c3d160″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:39:27.434Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:39:27+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 3-2 tie-break LIVE

“,”postId”:”43923b64-a17b-45f5-8f68-c64fd8c183ea”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:38:23.671Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:38:23+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 2-2 tie-break LIVE

“,”postId”:”35bc7591-fcb6-4e23-8733-c594d1dc509b”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:37:52.714Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:37:52+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 2-1 tie-break LIVE

“,”postId”:”b54c2949-8a1b-4933-ab0e-e1048c4ed18b”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:37:23.275Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:37:23+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 1-1 tie-break LIVE

“,”postId”:”095ad0bb-2fc8-4dcf-9273-f0b711c46cdb”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:36:43.654Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:36:43+0100″,”altBackground”:false,”content”:”

Sinner – Raonic 0-1 tie-break LIVE

“,”postId”:”f0628b2e-3c5c-4a9f-ac8d-e7b97e6e0cae”},{“timestamp”:”2024-02-16T21:36:11.970Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:36:11+0100″,”altBackground”:false,”title”:”12° game: Sinner tiene il servizio, 6-6 con Raonic. Si va al tie-break!”,”content”:”

Lascia andare il braccio Raonic, che con il drittone sale 15-15. il canadese risponde bene alle seconde dell’azzurro, ma non ne approfitta e Sinner guadagna il tie-break

“,”postId”:”bd6240e7-bb70-48f0-9aa1-d8e93de82d59″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:31:45.326Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:31:45+0100″,”altBackground”:false,”title”:”11° game: Raonic tiene il servizio, 6-5 con Sinner”,”content”:”

Altro turno a zero per Raonic, che si guadagna il tie-break. Ora lo deve raggiungere Sinner

“,”postId”:”0f63dd2f-060b-4364-9f6a-2d6098035681″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:29:56.854Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:29:56+0100″,”altBackground”:false,”title”:”10° game: Sinner salva due set point, 5-5 con Raonic”,”content”:”

Un paio di errori di Jannik, che si ritrova sotto 0-30. Con un dritto splendido Raonic guadagna due set point, cancellati però da campione da parte di Sinner. Con quattro punti di fila l’azzurro esce dal fango. Vediamo se gira ora la partita

“,”postId”:”d0c83de1-733d-4588-9222-7350e7eca8b7″},{“timestamp”:”2024-02-16T21:22:39.472Z”,”timestampUtcIt”:”2024-02-16T22:22:39+0100″,”altBackground”:false,”title”:”9° game: Raonic tiene il servizio, 5-4 con Sinner”,”content”:”

Jannik trova un paio di magie in risposta, ma Raonic serve davvero alla grande finora: Sinner ora serve per allungare il set

