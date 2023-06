Ferrari, la rendición de Vasseur: “Es muy difícil de entender”

Un fin de semana “desastroso”, como él lo calificó LocklearY un coche que no anda, a pesar del paquete de mejora que se ofrece en Barcelona. allá ferrari No sabe cómo resolver sus problemas. En la vuelta rápida bien, en la carrera más que en los momentos en los que se cae mal. Y esos hacen una gran diferencia. El director del equipo vaso Dijo muchas cosas después de la carrera: “El panorama global es el mismo. Estamos en la clasificación, no en la carrera. Estamos luchando por el mismo coche entre bloques y, a veces, entre los mismos bloques. En Barcelona estábamos por delante”.Aston MartinPero esto no es suficiente. Tenemos que trabajar duro”.

Lea también: Leclerc acertó en la Q1. Ferrari, es un absoluto desastre: el equipo de radio destrozado

Wasser: “El coche es difícil de entender”. Comportamientos alternativos en la carrera.

Sin embargo, el francés declaró amargamente que Ferrari no podía resolver los problemas porque no los definió. Y pone como ejemplo la actuación del coche de Leclerc en Barcelona: “Es muy difícil de entender y de solucionar, porque no siempre es el mismo problema -como dijo después de la carrera de Barcelona- en el coche de Charles, por ejemplo, con el primero y el tercera faena con el mismo compuesto, se desequilibró el equilibrio y esta última fue Excelente”. Y también el paso de Sainz: “Carlos hizo un buen primer y último turno, y entre los dos perdió 15 o 20 segundos sobre los competidores”.

Lea también: Gran Premio de España, Verstappen sigue dominando. Para Ferrari es un rojo intenso READ "El espíritu de Maradona entró en Messi, pero no hablaré de Diego ni lloraré".

Ferrari, se está trabajando para evitar una catástrofe en 2023

En definitiva, Vasseur y todos los técnicos que trabajan en Maranello y en la pista no consiguen encontrar el equilibrio. Ferrari sigue buscando la solución, pero no la encuentra. Se necesitan varias soluciones. Pero anda a tientas en la oscuridad. Ha pasado el tiempo, y el Mundial ya se fue, pero hay que buscar una solución para evitar la derrota total al menos en el torneo de 2023.